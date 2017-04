Region Pinneberg in Kürze : +++ Windpark: Erlmshorn fordert mehr Abstand +++ Verkehrsdebatte in Schenefeld +++ Seniorenbeirat ruft zur Wahl auf +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Wittmaack 1 von 1

Elmshorn Der Landesentwicklungsplan sieht im direkten Umfeld des Elmshorner Stadtgebietes mehrere sogenannte Vorranggebiete für Windkraftanlagen vor. Das bedeutet, dass die Errichtung von Windkraftanlagen außerhalb dieses Gebiets ausgeschlossen ist, innerhalb des Gebiets jedoch gefördert wird. Voraussetzung ist, dass die Vorranggebiete sich in einem Abstand von 800 Metern zu Siedlungsbereichen befinden. Jedoch: Eins der Gebiete in der Gemeinde Seester, kurz hinter Köhnholz, befindet sich zwar 800 Meter entfernt vom nächsten Siedlungsbereich auf Elmshorner Stadtgebiet, jedoch nur 500 Meter vor der Stadtgrenze. Für Elmshorn hätte das zur Folge, dass in Zukunft in diesem Bereich keine weitere Bebauung erfolgen könnte. Deshalb hat der Ausschuss für Stadtentwicklung entscheiden, dass die Stadt eine Stellungnahme ans Land schicken wird. Darin fordert sie einen neuen Zuschnitt des Vorranggebiets im Abstand von 800 Metern von der Stadtgrenze.

Schenefeld Ordnungsamtsleiter Axel Hedergott war Gast im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt im Rathaus Schenefeld, um Anfragen der Fraktionen rund um das Thema Verkehr zu beantworten. Die Diskussion drehte sich vor allem Halteverbotszonen und Parksünder. Teilweise werde auf Gehwegen geparkt, die Fußgänger und Radfahrer würden so massiv behindert, so Hedergott.

Uetersen Der Seniorenbeirat der Stadt appelliert an die Bürger, am 7. Mai vom Wahlrecht Gebrauch zu machen. Es sei unter schwierigsten Umständen erkämpft worden − 1871 für die Männer und 1919 für die Frauen. „Lassen Sie dieses Privileg nicht am Desinteresse ersticken. Wahlbeteiligungen unter 60 Prozent sind unserer Meinung nach ein Armutszeugnis. In anderen Teilen unserer Welt sterben heute noch Menschen im Kampf um das Wahlrecht, wir haben es schon, nutzen wir es also“, so der Seniorenbeirat.

Pinneberg Gestern mussten Autofahrer bereits viel Geduld aufbringen, der Verkehr in der Innenstadt staute sich. Noch bis einschließlich Montag, 1. Mai, ist die A23-Anschlussstelle Pinneberg-Süd gesperrt. Grund sind Asphaltierungsarbeiten in der Rellinger Straße ab der Einmündung Gehrstücken bis zum kleinen Kreisel am Ehmschen in Rellingen.

Wedel Die Möglichkeit, per Briefwahl die Stimme für die Landtagswahl 2017 am 7. Mai abzugeben, ist in Wedel stark nachgefragt. Laut Verwaltung haben bis Ende der Woche bereits rund 3400 Wedeler Anträge auf Erteilung eines Wahlscheins gestellt. Die Stadt weist aus diesem Grund noch einmal auf das Prozedere hin: Erforderlich ist für die Briefwahl nur der Wahlscheinantrag, der der Wahlbenachrichtigung beiliegt, und der Personalausweis oder Reisepass. Briefwahlanträge per Post, Fax oder E-Mail werden ebenfalls bearbeitet.

Bönningstedt Die Veranstaltung mit den beiden AfD-Politikern Leif-Erik Holm, AfD-Fraktionsvorsitzender in Mecklenburg-Vorpommern, und Michael Poschart, AfD-Driektkandidat im Wahlkreis 22, die für Mittwoch, 3. Mai, geplant war, fällt aus. Wie eine Sprecherin der Partei gestern mitteilte, habe der Wirt des Restaurants Montenegro bei Sabina kurzfristig die Bestätigung der Raumnutzung zurückgezogen.

Barmstedt Die Barmstedter Stadtverwaltung lädt alle Anwohner der Danziger Straße für kommenden Mittwoch, 3. Mai, zu einem ersten Informationsabend über den für 2018 geplanten Ausbau der Straße ein. Der Abend in der Kommunalen Halle, Am Markt 1, beginnt um 19.30 Uhr. Fachamtsmitarbeiter Dirk Rennekamp sowie Vertreter des Abwasserzweckverbands (AZV) und der Stadtwerke werden die Besucher über die geplanten Maßnahmen – Erneuerung der Fahrbahn, der Gehwege und der Versorgungsleitungen – sowie über die Ausbaubeiträge informieren. Zudem können die Anwohner eigene Wünsche und Anregungen für den Ausbau äußern.

Hamburg Die Symphoniker Hamburg, das Residenzorchester der Laeiszhalle, startet mit einem neuen Besucherrekord in die Jubiläumssaison. „Trotz der Eröffnung der Elbphilharmonie verzeichnen wir keinen Rückgang, sondern sogar steigende Besucherzahlen“, sagte Intendant Daniel Kühnel am Freitag in Hamburg. Die Saison 2015/16 war die erfolgreichste in der Geschichte und die aktuelle Saison werde aller Voraussicht nach noch erfolgreicher sein.

Schleswig-Holstein Bei der Geflügelpest hat sich die Lage in Schleswig-Holstein weiter deutlich entspannt. Daher wird die Stallpflicht für Geflügel von Montag an in den meisten Kreisen vollständig aufgehoben, wie das Landwirtschaftsministerium am Freitag ankündigte. „Die Zahl der Nachweise von Geflügelpest bei Wildvögeln hat im April erheblich nachgelassen, und der Frühjahrsvogelzug ist weitgehend abgeschlossen“, sagte Minister Robert Habeck (Grüne). Die meisten Kreise könnten die Stallpflicht jetzt komplett aufheben. „Damit kann ein großer Teil des Geflügels endlich wieder ins Freie.“