Schlaglöcher : Wie marode sind Pinnebergs Straßen?

Pinneberg | Sie können das Auto ruinieren oder zur Gefahr für die eigene Gesundheit werden: Schlaglöcher. Die Krater sind die Folge alternden Asphalts oder von Frostaufbrüchen. Marode Straßen gibt es auch in Pinneberg viele. Wie schlimm ist es um den Asphalt in der Kreisstadt bestellt? Bauamtschef Klaus Stieghorst zufolge sind etwa 70 Prozent der gut 140 Kilometer Straßennetz in gutem Zustand. Als „sehr sanierdungsbedürftig“ gibt er 20 Prozent an. Zehn Prozent seien „extrem sanierungsbedürftig“. Etwa ein Drittel der Straßen in Pinneberg müsste demnach ausgebessert werden.

Doch Löcher zu stopfen, kostet Geld. Geld, das die Stadt nicht hat. Pinneberg steht seit 2012 unter dem Rettungsschirm des Landes. Der Haushalt für dieses Jahr ist noch nicht genehmigt. Der größte Teil der Investitionen fließt in die drei Großprojekte Westumgehung, Neugestaltung des Bahnhofs und in die Schulbausanierung. Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) machte deshalb Ende des vergangenen Jahres im Zuge der Haushaltsdebatte keinen Hehl daraus: Für die Straßen sei kein Geld da, es sei denn, es bestehe Lebensgefahr.

Für das laufende Haushaltsjahr sind laut Stieghorst etwa 600.000 Euro vorgesehen. „Die allerdringendsten Maßnahmen werden angemeldet, die politischen Gremien entscheiden danach über die Ausführung“, sagt Stieghorst. Auch „Notfälle“ müssten aus dem bereit gestellten Geld finanziert werden, gesonderte Mittel gebe es nicht. Schäden können Pinneberger an die Stadt melden. Dafür gibt es den sogenannten Mängelmelder auf der Internetseite. Dieser könnte wohl noch reger genutzt werden – drei Meldungen wöchentlich treffen laut Stieghorst ein.

Teilen Sie uns mit, wo die Schlaglöcher in Pinneberg sind. Wir erstellen eine Online-Karte mit den Straßenschäden, die fortlaufend aktualisiert wird. Auf diese Weise kann ein Gesamteindruck über den Zustand der Straßen in der Kreisstadt gewonnen werden. Schicken Sie uns eine Mail, gern auch mit Fotos der Schäden an felicitas.mertin@a-beig.de oder erreichen Sie uns auf der Facebookseite des Pinneberger Tageblattes.

von Felicitas Mertin

erstellt am 14.Jan.2017 | 15:00 Uhr

