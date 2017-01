Stimmen Sie ab : Wer sind Ihre Sportler des Jahres

Kreis Pinneberg | Einzelsportler können im Team ganz neue Erfolge erringen, andererseits leben manchmal auch Teams von der individuellen Klasse Einzelner. Der Sport im Kreis Pinneberg macht da keine Ausnahme. Und so ist auch die Bandbreite der Kandidaten für die Wahl zum Sportler, zur Sportlerin, zum Macher, zum Team sowie zur Veranstaltung des Jahres 2016 eine große. In jeder der fünf genannten Kategorien haben es erneut vier Kandidaten in die Endauswahl geschafft.

Sie, liebe Leserinnen und Leser, bestimmen auch in diesem Jahr diejenigen, die ausgezeichnet werden. Entweder durch Ausfüllen und Absenden des entsprechenden Stimmzettels aus Ihrer Tageszeitung oder durch Abgeben Ihrer Stimme an dieser Stelle. Einsendeschluss für den Stimmzettel ist am Montag, 13. Februar. Die Online-Abstimmung endet am gleichen Tag. Aus der Summe aller abgegebenen Stimmen werden die Gewinner ermittelt.

Sportlerin des Jahres Alina Ammann (TuS Esingen) Lea Boy (Swim-Team Elmshorn) Stephanie Grebe (Moorreger SV) Yana Looft (SV Rugenbergen) zum Ergebnis

Sportler des Jahres Robin Endricat (VfL Pinneberg) Jacob Heidtmann (Swim-Team Elmshorn) Jörn Lauk (SG Wasserratten) Marcel Schawo (SV Rugenbergen) zum Ergebnis

Team des Jahres HSG Horst/Kiebitzreihe (Handball) SV Rugenbergen (Rhönrad) VG Elmshorn (Volleyball) Wedeler TSV (Fußball) zum Ergebnis

Macher des Jahres Jörg Freyher (Swim-Team Elmshorn) Michael Jahn (TSA im VfL Pinneberg) Toni Meinhardt (Pinneberger TC) Werner Zink (HSG Horst/Kiebitzreihe) zum Ergebnis

Veranstaltung des Jahres Ede-Menzler-Gedächtnisturnier Elbmarsch-Pokal Elmshorner Stadtlauf Midlife Classics zum Ergebnis

