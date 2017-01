Alarmbereitschaft rund um die Uhr : Wenn in Pinneberg der Strom ausfällt

vergrößern 1 von 3 Foto: Erdbrügger 1 von 3

Pinneberg | Es ist der 8. September 2016, als ein Bauarbeiter mit einer Eisenstange ein 10 kV-Stromkabel beschädigt. Der Mann hat Glück im Unglück – er überlebt. Ein sogenannter Erdschluss ist allerdings die Folge. 2000 Haushalte in Pinneberg-Süd sind ohne Strom. Ein Fall für den Stördienst.

Sven Hanson, Geschäftsführer der Stadtwerke Pinneberg, und Jürgen Hasse, Abteilungsleiter Netze, nehmen diesen und ähnliche Fälle zum Anlass, die technischen Abläufe bei der Beseitigung von akuten Störungen im Stromnetz zu erörtern. „Wir bemühen uns nach bestem Wissen und Gewissen, die Störungen zu beseitigen“, sagt Hanson.

Bei Störungen geben Bürger in der Regel einen Notruf durch. Dann meldet sich das Kompetenzzentrum Kritische Infrastrukturen – ein Dienstleister in Berlin. Der Fall wird eingeordnet und entschieden, wer benachrichtigt wird. „Die Bereiche Strom, Abwasser sowie der Bereich Gas und Wasser werden mit jeweils zwei Mitarbeitern und der Bereich Fernwärme mit einem Mitarbeiter rund um die Uhr besetzt“, erläutert Hasse. Außerdem gebe es einen übergeordneten Bereitschaftsdienst, der auch mit einer Person 24 Stunden am Tag besetzt ist. „Auch bei den Monteuren gibt es einen gemeinsamen Störungsdienst mit den Gemeindewerken Halstenbek“, sagt Hasse.

In den meisten Fällen kommt es zu Kurz- oder Erdschlüssen im Zuge von Bauarbeiten. „Der häufigste Grund sind Fremdeinwirkungen wie Straßenbauarbeiten“, so Hasse. Ein Bagger beschädigt beispielsweise ein Stromkabel. Wie am 19. Dezember, als in der Pinneberger Innenstadt Haushalte, Geschäfte und Büros keinen Strom hatten. Aber auch technische Fehler wie eine kaputte Muffe können zu Störungen führen.

Der Betreiber SH Netz AG lässt den Stadtwerken eine Stunde Zeit, den Fehler zu finden und zu beheben, teilt Hasse mit. Andernfalls werde der Strom aus technischen Gründen abgeschaltet.

Die Mitarbeiter der Stadtwerke können selbstverständlich nicht wissen, wo das beschädigte Kabel liegt. Durch die Unterteilung des Netzes lassen sich die Auswirkungen der Ausfälle eingrenzen und die Fehlerortung beschleunigen. Die Mitarbeiter fahren die mit dem betroffenen Kabel verbundenen Stationen nacheinander ab und schalten den Strom für die jeweiligen Strecken an und aus. So kann – wie im Dezember – der Strom in den Büros mehrmals an- und ausgehen. „Durch das Zu- und Abschalten einzelner Kabelstrecken zwischen den Netzstationen können die Fehler geordnet beziehungsweise eingeschränkt werden“, erläutert Hasse. Das defekte Kabel werde freigeschaltet und dann erfolge die Reparatur. Die Haushalte werden über einen zweiten Weg mit Strom versorgt.

Wie gut ist das Strom-, Gas- und Wassernetz in Pinneberg in Schuss? „Bei geplanten Straßenerneuerungen prüfen wir vorab den Zustand der Kabel und Rohrleitungen, um diese gegebenenfalls im Vorwege zu erneuern, sagt Hasse. Wie bei den Straßenbauarbeiten An der Raa. Geschäftsführer Hansen lobt die gute Zusammenarbeit mit dem Bauamt.

Die Investitionen der Stadtwerke in das Netz sind gewaltig: 2015 wurden 1,8 Millionen Euro für das Stromnetz, 2,4 Millionen für das Gasnetz, 2,8 Millionen für das Abwassernetz und 3,8 Millionen Euro für das Glasfasernetz der Pinnau.com ausgegeben. Eines sei Hasse aufgefallen: „Bei Störfällen zeigen viele Kunden Verständnis. Wir können nicht vorab informieren, weil wir keine Hellseher sind.“ Bei geplanten Maßnahmen würden die Anwohner über die Zeitung und Einwurfzettel informiert.

von René Erdbrügger

erstellt am 19.Jan.2017 | 12:30 Uhr