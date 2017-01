Hasloh/Quickborn : Wenn der Schulbesuch zum Hürdenlauf wird

1 von 1 Foto: Ute Springer 1 von 1

Es gibt Momente, da fühlt sich die Hasloher Flüchtlingsbetreuerin Karin Deuticke-Thies wie in einem schlechten Film. Zum Beispiel, weil ihr Antrag bei der Agentur für Arbeit auf Deutsch-Förderunterricht für den 19-jährigen Ayaz Alias Morad aus dem Irak abgelehnt wurde.

„Die Begründung lautete, dass an staatlichen Schulen Deutsch-Lehrer als Förderer zur Verfügung stehen – Ayaz besucht aber die Waldorfschule in Kaltenkirchen, denn die staatlichen Schulen nehmen ihn nicht mit der Begründung, dass er zu alt sei“, erläutert Deuticke-Thies. In seiner Heiamstadt Sinja habe der junge Mann elf Jahre lang die Schule besucht, dann floh er nach Europa und kam im September 2015 über Neumünster und Kiel zunächst nach Tangstedt, später nach Hasloh.

„Inzwischen hat er mit einem Freund zusammen sogar eine eigene Wohnung in Quickborn gefunden“, berichtet die Hasloherin. Als feststand, dass ein regulärer Schulbesuch nicht möglich ist, überlegte Deuticke-Thies nicht lang. „Mein Enkel besucht die elfte Klasse der Kaltenkirchener Waldorfschule, also wurde ich dort vorstellig und habe mich für Ayaz eingesetzt“, sagte sie. Mit Erfolg: Seit September darf der junge Mann dort am Unterricht teilnehmen.

Während einer Veranstaltung des Hasloher Seniorenbeirats kam die rührige Betreuerin mit den Inhabern des Quickborner Sanitätshauses Wortmann & Beyle ins Gespräch. „Wir haben spontan unsere Unterstützung zugesagt – denn Bildung ist der Schlüssel zu gelungener Integration“, betonen Andreas Wortmann und Tim Beyle. Noch vor Jahresende spendeten sie der Schule 500 Euro als Dankeschön dafür, dass für Ayaz kein Schulgeld erhoben wird.

Französisch als zweite Sprache neu erlernen

„Wir werden uns umsehen, wie wir Ayaz auch in seinen Bemühungen Deutsch zu lernen, optimal unterstützen können“, versprachen Wortmann und Beyle bei einem Treffen vor wenigen Tagen. Denn Ayaz kann sich zwar inzwischen gut auf Deutsch verständigen und dem Unterricht im Wesentlichen folgen. „Aber für einen Abschluss reicht es noch nicht aus“, sagte Deuticke-Thies. Abgesehen davon müsse der Schüler nicht nur sein Englisch auf Vordermann bringen, sondern auch noch Französisch als zweite Sprache neu erlernen.

„Ich möchte gern Bauingenieur werden, dazu muss ich die Schule schaffen“, sagte der 19-Jährige. Besonders viel Spaß hat er am Mathe-Unterricht. Nur manchmal holen ihn die düsteren Gedanken ein – wenn er an seine Eltern denkt, die noch im Irak sind. „Dort ist Krieg, im August wurde meine Heimatstadt von den IS-Terroristen platt gemacht“, sagte er leise und senkte den Kopf.

„Wir helfen dir“, versichern die beiden Geschäftsleute, die sich auch über die lokale Gruppe der Rotarier für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen engagieren. Und auch die Überlegungen, Geflüchteten zu helfen, kommen nicht von ungefähr: „Wir haben einige Kollegen mit Migrationshintergrund in unserem Team und bislang nur gute Erfahrungen gemacht“, sind sich die beiden Inhaber einig.



von Ute Springer

erstellt am 11.Jan.2017 | 16:00 Uhr