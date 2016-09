Region Pinneberg in Kürze : +++ Weniger Bußgeldeinnahmen im Kreis +++ Messerstecher von Elmshorn schweigt +++ Polizeierfolg in Uetersen +++

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Kreis Pinneberg Über eine satte Einnahme von fast 1,6 Millionen Euro kann sich der Kreis Pinneberg freuen. So hoch ist der Anteil des Kreises an den Strafgeldern aus der Geschwindigkeitsüberwachung im vergangenen Jahr. Allerdings sank die Summe, verglichen mit den Vorjahren.

Elmshorn Auch fünf Tage nach der Bluttat von Elmshorn sind die Hintergründe der Tat und das Motiv des Messerstechers unklar. Wie Polizeisprecherin Merle Neufeld sagte, schweigt der mutmaßliche Täter. Laut Polizei, hatte ein 24 Jahre alter Mann aus Neumünster während einer Feier in einem Mehrfamilienhaus in Elmshorn auf eine 45-jährige Hamburgerin eingestochen. Die Frau starb später als Folge der schweren Verletzungen. Der 24-Jährige wurde festgenommen und kam in Haft. Seitdem äußert er sich nicht zur Tat.

Uetersen Erfolg für die Polizei: Uetersener Beamten ist es gelungen, einen 30 Jahre alten Mann festzunehmen, der für zahlreiche Straftaten verantwortlich sein soll. Er konnte am vergangenen Sonntag auf frischer Tat gestellt werden, als er an der Birkenallee Graffiti sprühte. Die Beamten gehen davon aus, dass der Mann auch für diverse weitere Sprühereien in der Rosenstadt sowie in Tornesch verantwortlich ist.

Barmstedt Barmstedt soll zur energieeffizienten Kommune werden. Dafür soll eine Teilzeitstelle in der Verwaltung geschaffen werden. Neue Mitarbeiter sollen aber nicht eingestellt werden.

Pinneberg Die Pinneberger Innenstadt bekommt 2017 ein neues Gesicht. Während des Ausschusses für Stadtentwicklung wurde das Konzept zur Umgestaltung des nördlichen Rathausvorplatzes erstmals vorgestellt. Die Bismarckstraße wird für den Verkehr gesperrt und zur Fußgängerzone. Ein Mittelstreifen mit Zierkirschbäumen und Bänken ist geplant. Bei Stadtfesten rückt der Wochenmarkt auf die Fläche zwischen Rathaus und Ebertpassage. Die Kosten für den Umbau betragen 392.000 Euro, zwei Drittel der Summe werden gefördert.

Ellerau Nach 21 Jahren übergibt Ruth Gildemeister die Leitung der Volkshochschule (VHS) an ein neues Team. Die ehemalige Redaktionsleiterin Katrin Pfützner übernimmt ihren Posten und als Assistentin ist künftig Maike Harbecke tätig. Pfützner hat bereits an zahlreichen Bildungsstätten in der Region als Dozentin gearbeitet. „Ich fühle mich den Volkshochschulen sehr verbunden“, betont die 52-Jährige. Große Veränderungen in Ellerau plane sie vorerst nicht: „Frau Gildemeister hat eine solide Bildungsstätte aufgebaut.“

Schenefeld Nur noch wenige Tage, dann geht das neue Semester der Volkshochschule (VHS) Schenefeld los. Und zwar mit neuer Adresse: Künftig finden die Kurse am Osterbrooksweg 36 statt. Für 150.000 Euro wurden etwa 900 Quadratmeter saniert. Dazu gehören Yoga-, Kunst- und Seminar-Räume sowie ein großer Parkplatz. Generell ist nun mehr Platz: 150 Quadratmeter mehr als am alten Standort in der Blankeneser Chaussee. „Wir sind sehr froh über den Umzug“, sagt auch Geschäftsführerin Ramona Knust.

Hamburg Der Discounter Lidl wird in Hamburg für zehn Tage Nachbar von Luxusmarken wie Bulgari, Jil Sander, Prada und Gucci. Am Neuen Wall, der edelsten Einkaufsstraße der Hansestadt, verkauft Lidl in einem zeitlich befristeten „Pop-Up-Store“ von diesem Donnerstag an eine „Premium-Kollektion“ seiner Modelinie Esmara, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit. Die Linie soll von Mitte September an auch bundesweit in den Lidl-Filialen erhältlich sein.

Schleswig-Holstein Die umstrittene Erdöl-Suche in Angeln ist gestoppt. Die bergerechtliche Erlaubnis der Firma Central Anglia für das Feld Sterup wird widerrufen, wie das Energiewendeministerium am Mittwoch mitteilte. Ein entsprechender Bescheid sei vom Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) versandt worden. Damit erlischt die Lizenz.