Weite, Himmel, Meer und Wind

Anne Karakulin mag es, wenn die Sonne durch die Fenster in die Osterkirche Kummerfeld scheint. „Das hat so etwas beruhigendes“, sagt sie. Seit Januar 2015 absolviert sie ihr Vikariat – die praktische Ausbildung zur Pastorin – in der Kirchengemeinde. Erst gab sie in der Grundschule in Borstel-Hohenraden Religionsunterricht, dann fing sie an, in der Kirchengemeinde zu arbeiten. Nur noch wenige Wochen fehlen, bis sie ihren Abschluss erlangt. „Diese werden vor allem mit Prüfungen, Hausarbeiten und mündlicher Prüfung gefüllt sein“, sagt die 30-Jährige.

Auf ihre Zeit in der Kirchengemeinde, die die Dörfer Borstel-Hohenraden, Kummerfeld und Prisdorf umfasst, blickt sie sehr positiv zurück. Einer der Höhepunkte sei ihr Gemeindeprojekt gewesen. Dabei hatte Karakulin unter dem Titel „Gottesdienste in Nachbarsgarten“ die Kirche kurzerhand in den Sommermonaten zwischen die Blumenbeete von Gemeindemitgliedern verlegt. Ein Projekt, das auch in den ansonsten etwas ruhigen Sommermonaten für viele Besucher der Andachten sorgte. „Es freut mich, dass diese so gut in der Gemeinde angekommen sind“, sagt die 30-Jährige.

Nach einem Titel für die Osterkirche gefragt, sagt Karakulin: „Gemeinde und Kirche mit Charme.“ Die Kirche sei nicht „übergroß, man verliert sich nicht in ihr und kann auch mit wenigen Menschen einen tollen Gottesdienst feiern“. Gleichzeitig seien die Festgottesdienste – wie an Weihnachten – mit vielen Menschen aber auch in dem Gottesdienst angenehm machbar.

Heiligabend hielt Karakulin die Predigt. Ein Moment, der sie nochmals darin bestärkt hat, dass Pastorin für sie der richtige Werdegang ist. „Ich habe darauf viel positive Rückmeldung bekommen“, sagt sie.

Eine Herausforderung in ihrem Beruf sei es, die Menschen anzusprechen, die jeden Sonntag kämen, aber auch gleichzeitig diejenigen, die nur selten kommen würden. Nicht leicht sei es zudem, Menschen in allen Lebenslagen zu begleiten. „Da kann man noch so viele Bücher lesen, da hilft eigentlich nur die Praxis“, sagt Karakulin.

Charakteristisch für die Kirchengemeinde, in der sie diese erlangt hat, sei, dass es einerseits Menschen gebe, die gern Traditionen bewahren wollen, „anderseits aber auch ein Drang nach Neuem immer da ist.“ Es gebe eine Offenheit Dinge auszuprobieren. „Das hat mich immer wieder erfreut. Ich konnte mit Ideen kommen und es wurde gesagt: „Wir gucken mal, aber das klingt schon mal gut““, blickt Karakulin zurück. Nicht alle Ideen seien bis zur Umsetzung gekommen und trotzdem konnte die angehende Pastorin viele Erfahrungen sammeln.

Wie es nach der Abschlussprüfung Ende Mai für die junge Frau weitergeht, ist derzeit noch unklar. „Ich kann dann in der Nordkirche eingesetzt werden“, sagt sie. Das Gebiet erstreckt sich von Schleswig-Holstein über Hamburg bis nach Mecklenburg-Vorpommern. „Ich würde gern hier in Schleswig-Holstein bleiben“, erläutert die geborene Mitteldeutsche. Die Weite, den Himmel, Meer und Wind möge sie sehr. Wie es weiter geht, klärt sich jedoch erst nach die Prüfungen.

Am Sonntag, 5. März, wird Karakulin während eines Gottesdienstes von der Osterkirchengemeinde verabschiedet. Dieser beginnt um 11 Uhr im Langenbargen 2 in Kummerfeld.



von Geertje Meyer

erstellt am 21.Jan.2017 | 16:00 Uhr

