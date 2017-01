Borstel-Hohenraden : Wehrführer seit 40 Jahren im Dienst

1 von 1 Foto: Michaela Eschke 1 von 1

BORSTEL-HOHENRADEN | Das Zusammenspiel von Feuerwehr und Gemeindevertretung in Borstel-Hohenraden läuft optimal, und auch unter den 58 Aktiven ist die Stimmung von gegenseitigem Vertrauen und von Wertschätzung geprägt. Das war auf der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr spürbar, an der auch Gemeindevertreter, Bürgermeister Jürgen Rahn (CDU), Vertreter der Polizei und des Amts Pinnau sowie der Wehrführer der Partnergemeinde Ahlbeck teilnahmen. Borstel-Hohenradens Wehrführer Lorenz Groth wurde für 40 Jahre im Dienste der Feuerwehr geehrt.

In seinem Jahresbericht erläuterte der Wehrführer, dass die aktiven Kameraden im Jahr 2016 eine Person gerettez haben und zu insgesamt 14 Einsätzen ausgerückt sind, davon mehrere Brände, aber auch technische Hilfeleistungen. „Ein schöner Schweinkram war eine Fahrbahnsäuberung auf der L76, denn ein Lohnunternehmer hatte den Schieber am Güllewagen nicht korrekt verschlossen,“ sagte Groth. Die Freiwillige Feuerwehr unterstützte zudem das Gemeindeleben durch Sicherheitswachen bei Aufführungen und Feiern und richtete eine Faschingsfete, den Laternenumzug und ein Oktoberfest mit aus.

Viel Engagement verlangte den Feuerwehrleuten das Umrüsten der Löschfahrzeuge auf Digitalfunk ab. „Diese Umbaumaßnahme erforderte einen enormen technischen Aufwand und vor allem sehr, sehr viel Zeit“, sagte Groth. „Durch diese Eigenleistung hat unsere Gemeinde viel Geld gespart.“ Derzeit werde noch die Zentrale umgerüstet, dann kann es losgehen mit dem Digitalfunk.

Der Wehrführer freute sich, dass viele seiner Kameraden Lehrgänge besucht hatten, von der Truppmann-Ausbildung auf Kreisebene bis zum Zugführerlehrgang an der Landesfeuerwehrschule. Viele Feuerwehrleute hatten sich spezialisiert, auf Höhenrettung, ABC-Einsätze oder als Sanitäter. Groth lobte zudem, dass der aktiven Wehr der eigene Nachwuchs erhalten bleibt: „59 Prozent der aktiven Kameradinnen und Kameraden kommen aus der Jugendfeuerwehr.“ Christopher Timm wurde im Zuge der Wahlen als Atemschutzgerätewart bestätigt. Kay-Christian Schröder, der zwölf Jahre lang das Amt des Stellvertretenden Jugendwarts innegehabt hatte, trat nicht wieder an, seine Nachfolgerin ist Bianca König.

Drei Feuerwehrmänner wurden zum „Oberfeuerwehrmann“ befördert, fünf Kameraden wurden zu „Hauptfeuerwehrmännern“. Für seine Leistungen als Sicherheitsbeauftragter erhielt Manfred Thies den Rang des Hauptfeuerwehrmanns mit drei Sternen. Die als „sehr engagiert“ beschriebenen Jugenfeuerwehr-Mitglieder Marvin Schäbitz, Melina Jehne und Laura Dwinger wurden in die Aktive aufgenommen und verpflichtet. „Man kann freiwillig eintreten und auch austreten, der Rest ist Dienst“, sagte Wehrführer Groth, als er ihnen ihre Schutzhelme überreichte.

Ehrung für jahrelanges Engagement

Für 20 Jahre gemeinnützige Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr wurden Tobias Wendt, Bianca König, Mirco König und Jan-Rüdiger Schmidt geehrt, stolze 25 Jahre sind Jan Wrage und Maik Bornholdt schon dabei. Dienstältester Jubilar war Wehrführer Lorenz Groth mit 40 Jahren Engagement. Bürgermeister Rahn überreichte ihm mit „Hochachtung“ das Brandschutzehrenzeichen in Gold am Bande. Groth ist seit fünf Jahren Gemeindewehrführer, zuvor bekleidete er für neun Jahre das Amt des Stellvertreters. Der Träger des Schleswig-Holsteinischen Feuerwehr-Ehrenkreuzes in Silber hat sich zudem als Kreisjugendfeuerwehrwart verdient gemacht. „Lorenz handelt immer nur im Sinne der Feuerwehr“, so der Stellvertretende Wehrführer Thomas Voß.

Der Jubilar selbst lobte in seiner Rede die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde. „Dass wir den Feuerwehrausschuss gegründet haben, ist ein Glücksfall, und trotz knapper Kassen wurden uns immer die erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt“, so Groth. An seine Kameraden gerichtet, sagte er: „Ich bin nur der Wehrführer, und ohne euch bin ich gar nichts.“ Ehrenkreisbrandmeister Bernd Affeldt sprach den Wunsch aus, dass Groth nächstes Jahr noch einmal für sechs Jahre antritt, denn dann werden der Borstel-Hohenradener Wehrführer und sein Stellvertreter neu gewählt.

Zukünftig warten auf die Wehr durch das nun fast fertige Neubaugebiet neue Aufgaben, meint der Wehrführer. Auf eventuelle Zwischenfälle in den Tiefgaragen und Fahrstühlen müssten die Kameraden vorbereiten sein, „und das bedeutet für uns: Ausbildung.“



von Michaela Eschke

erstellt am 24.Jan.2017 | 16:15 Uhr