Region Pinneberg in Kürze : +++ Wedel: Sporthalle Bekstraße gesperrt +++ Elmshorn: Richtfest am Gemeindehaus +++ Uetersen: Weniger Parkplätze +++

Wedel Die Sporthalle Bekstraße ist gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten an der Fassade, sagte Jens Zwicker, Fachdienstleiter Gebäudemanagement in der Wedeler Verwaltung, auf Anfrage. Bereits mehrfach habe es Wassereinbrüche im Bereich der Fensterfront gegeben, so Zwicker. Ursprünglich sei geplant gewesen, die Arbeiten im vergangenen Jahr in der schulfreien Zeit ausführen zu lassen. Infolge der späten Haushaltsgenehmigung habe sich die Sanierung jedoch verzögert. Der ebenfalls geplante Austausch der Beleuchtung werde auf die Ferien verschoben. Insgesamt investiert die Stadt 150.000 Euro in die Maßnahmen. Am Montag, 23. Januar, soll die Halle wieder für die Spielbetrieb freigegeben werden.

Elmshorn Die Emmauskirchengemeinde Elmshorn feiert das Richtfest der neuen Kirchenbüroräume, die an das Gemeindehaus, Breslauer Straße 3, angebaut wurden. Das Richtfest am Donnerstag, 19. Januar, beginnt um 12.30 Uhr. Die Kirchengemeinde lädt alle Interessierte ein.

Uetersen Nach einer mehr als 20 Jahre dauernden politischen Debatte haben die Politiker aus der Rosenstadt im Rathaus Nägel mit Köpfen gemacht. Sie machten den Weg frei für den Verkauf des Parkpalettengrundstücks. Bislang stehen den Kunden der Fuzo und der weiteren City „An der Klosterkoppel“ 400 kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. Zukünftig werden es 200 sein. Jedoch vermutlich barrierefrei erreichbar.

Pinneberg Die Finanzexperten Jens Bollwahn und Ute Lutterberg halten die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Pinneberg für nicht schlecht. Das sagten sie in einem Interview. Die Stadt verfüge über rund 49 Millionen Euro Eigenkapital. Das bedeutete, dass die Stadt nicht überschuldet sei, betonte Bollwahn. Und 2015 seien mehr Schulden abgebaut als aufgenommen, ergänzte Lutterberg.

Schenefeld Baut Schenefeld sein Schulzentrum zur Plus-Energieschule um? Laut Energieexperte Willy Kanow eignet sich das Gebäude dafür. Vorbild ist eine Schule in Stuttgart. So wie das Schulzentrum entsprach auch die Uhlandschule nicht mehr den heutigen Standards. Es wurde dann aufwendig energetisch saniert. Seinen Vorschlag hat Kanow im Ausschuss für Energie, Wasser und Abwasser eingebracht.

Hasloh Während des Neujahrsempfangs der Gemeinde Hasloh am Sonntag, 15. Januar, werden eine oder auch mehrere Personen, die sich um das Gemeinwohl verdient gemacht haben, wieder zum „Bürger des Jahres“ geehrt. Die Feier findet im Landhaus Schadendorf, Kieler Straße 34 statt. Beginn ist um 11 Uhr.

Barmstedt Die Feuerwehr ist am Dienstag zu zwei Einsätzen ausgerückt. Laut Wehrführer Uwe Schinkel hatte um kurz nach 10 Uhr im Seniorenheim „Waldburg“ an der Moltkestraße die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die zehn Einsatzkräfte konnten jedoch schnell wieder einrücken: „Der Grund für den Alarm war lediglich Wasserdampf“, sagte Schinkel. Die Brandbekämpfer schalteten die Anlage wieder scharf und waren nach 20 Minuten zurück an der Wache. Um 19.39 Uhr wurden sie erneut alarmiert: Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Am Forst hatten im Haus Gasgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr angerufen. Die Einsatzleitstelle löste Vollalarm für die Barmstedter Wehr aus, so dass 20 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen zum Forst fuhren. „Außerdem haben wir den Notdienst der Stadtwerke alarmiert“, sagte Schinkel. Doch die Kontrolle mit einem Gaswarngerät der Feuerwehr und durch die Stadtwerke habe nichts ergeben, so dass der Einsatz nach etwa 20 Minuten beendet werden konnte. Woher der Geruch kam, habe nicht festgestellt werden können, so Schinkel.

Hamburg Das schlechte Abschneiden der Hamburger Abiturienten bei einer Probeklausur in Mathematik hat zu einem Streit über die Schulpolitik geführt. Schulsenator Ties Rabe (SPD) ordnete an, die Zensuren um eine Note aufzuwerten, was die Opposition in der Bürgerschaft scharf kritisierte. Nach ersten Rückmeldungen aus den Schulen lag der Schnitt bei 3,9. Die Klausur war am 13. Dezember an allen Hamburger Gymnasien und Stadtteilschulen geschrieben worden. „Solange nicht klar ist, ob die Aufgaben zu schwer oder die Schülerinnen und Schüler zu wenig vorbereitet waren, sollen Hamburgs Schülern keine Nachteile entstehen“, sagte Rabe zur Begründung für die Zensurenaufwertung.

Schleswig-Holstein Die Piraten wollen, dass die Asche nicht mehr bestattet werden muss. Vor der Debatte im Innen- und Rechtsausschuss des Landtages haben die Regierungsfraktionen beschlossen, dass ihre Mitglieder nur nach ihrem Gewissen abstimmen sollen, „weil sich in der Beratung herausstellte, dass für viele Abgeordnete religiöse und ethische Aspekte bedeutsam waren“, sagt der SPD-Abgeordnete, Peter Eichstädt, „In solchen Fällen ist vereinbart Abstimmungen frei zu geben, ähnlich der Abstimmungen über das Karfreitags-Tanzverbot oder den Gottesbezug in der Verfassung.“ Die anderen Fraktionen wollen disziplinarisch abstimmen, außer den Piraten, die keinen Fraktionszwang kennen und die die Initiative angestoßen haben.