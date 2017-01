Kommt ein Nahversorger? : Walter Lorenzen: Appens stellvertretender Bürgermeister im Interview

1 von 1 Foto: Plock 1 von 1

Appen | Walter Lorenzen (SPD) ist stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Appen. Im Interview spricht er über die zahlreichen Herausforderungen, vor denen die Gemeinde steht. Schulsanierung, Kita-Neubau, Amtserweiterung, neue Baugebiete – Lorenzen nimmt zu allen wichtigen Themen Stellung.

Wie ist der Sachstand im Baugebiet Bargstücken?

Die Erschließungsmaßnahmen haben vor kurzem begonnen. Die Arbeiten gestalten sich teilweise schwierig. Das führt dazu, dass die Anwohner mit Belästigungen leben müssen. Wir versuchen, zu Lösungen zu kommen, die für die Anwohner erträglich sind und zum Beispiel Müllabfuhr oder Möbelwagen an ihr Ziel kommen. Beschwerlichkeiten lassen sich aber nicht ganz vermeiden.

Vermutlich werden die Erschließungsarbeiten im Sommer beendet sein. Danach kann mit dem Hochbau angefangen werden. Derzeit läuft noch das Vergabeverfahren. Dieses dürfte im Februar beendet sein. Die Gemeinde hat aber keine Probleme, die 32 Grundstücke zu veräußern.

Braucht Appen noch weitere Baugebiete?

Wir brauchen noch mehr Baugebiete. Dieser Bereich wird auch Teil eines Ortsentwicklungsplans sein, den die Gemeinde in Angriff nimmt, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Aus SPD-Sicht müssen wir darauf achten, dass nicht nur Einfamilien- oder Reihenhäuser, sondern auch Wohnungen entstehen. Es gibt schließlich genügend Appener, die eine Wohnung suchen.

Wo könnten neue Baugebiete entstehen?

Der Platz für größere Baugebiete ist begrenzt. Größeres Flächenpotenzial sehe ich nur am Ortsausgang Richtung Uetersen. Wenn Appen wächst, dürfen wir allerdings nicht die Infrastruktur aus den Augen verlieren. Deswegen hat sich die SPD auch für einen Neubau der Grundschule ausgesprochen, da das Erweiterungspotenzial am derzeitigen Standort begrenzt ist. Ich befürchte zudem, dass der von CDU und FDP beschlossene Umbau und die Erweiterung teurer werden, als wir vermuten. So muss beispielsweise für Inklusionskinder ein Fahrstuhl errichtet werden. Dazu muss das gesamte Gebäude in Sachen Energieeffizienz den Richtlinien entsprechen. Da kommt noch einiges auf uns zu, was uns Verdruss bereiten dürfte. Schlimmstenfalls könnten die Kosten auf bis zu zwei Millionen Euro ansteigen. Bei einem Neubau wäre es wesentlich einfacher, die Kosten zu kalkulieren. Um den Neubau zu finanzieren, könnte man am jetzigen Schulstandort Wohnbebauung zulassen.

Appen kämpft schon seit langem um einen Nahversorger. Sehen Sie Chancen, dass in absehbarer Zeit eine Ansiedlung erfolgt? Ist der Sonderpostenmarkt für Appen ein Gewinn?

Der Sonderpostenmarkt ist nicht das, was wir in Appen benötigen. Wir brauchen eine Grundversorgung und die ist dadurch nicht gewährleistet. Wir wünschen uns weiter einen Nahversorger. Interessenten sind durchaus da. Uns fehlen aber die notwendigen Flächen. Die Gemeinde selbst hat keine geeigneten Grundstücke. In Frage käme vermutlich nur ein Areal an der Hauptstraße am Ortsausgang Richtung Uetersen. Gespräche mit den Grundstückseigentümern haben aber nichts gebracht.

Für Diskussionen sorgt derzeit die dringend notwendige Erweiterung des Amts Geest und Marsch Südholstein. Sind Sie für einen Neubau an einem anderen Standort?

Das ist die einzige zukunftsorientierte Lösung. Ein Umbau auf dem derzeitigen Verwaltungsgelände in Moorrege macht keinen Sinn, weil der Platz schlicht und einfach nicht ausreicht. Wir müssen damit rechnen, dass auf die Amtsverwaltung immer mehr Aufgaben zukommen und dafür auch weitere Mitarbeiter benötigt werden. Deshalb stoßen wir am jetzigen Standort schnell an Grenzen. Der Amtsausschuss hat zwar noch nicht endgültig entschieden, favorisiert aber einen Neubau.

Wo soll das neue Amt entstehen? Favorisiert werden soll derzeit ein Grundstück in Heist.

Auch Appen wäre als Standort möglich. Das wäre eine Aufwertung unserer Gemeinde. Ich habe Flächen am Ortsausgang Uetersen vorgeschlagen. Letztendlich müssen wir sehen, welche Lösung die beste ist. Und wenn Heist der geeignete Standort ist, muss das neue Amtsgebäude dort entstehen.

Moorreges Bürgermeister Karl-Heinz Weinberg (CDU) ist gegen den Neubau. Ist die Zusammenarbeit mit Moorrege schwieriger geworden?

Generell klappt die Zusammenarbeit mit den anderen Amtsgemeinden gut. Dass Moorrege und Herr Weinberg gelegentlich andere Ansichten haben, müssen wir akzeptieren. Die Entscheidung trifft letztendlich die Mehrheit.

Die Planungen für den Bau einer neuen Kita laufen. Wie ist der Sachstand?

Der Standort ist hinter dem Bürgerhaus. Dort stehen derzeit noch die mobilen Flüchtlingsunterkünfte. Die Kita kann erst gebaut werden, wenn diese Unterkünfte weg sind. Das wird vermutlich 2018 der Fall sein. Ich hoffe, dass dann die Bauarbeiten beginnen. Es sind auch noch Gespräche mit der evangelisch-lutherischen St. Johannes-Kirchengemeinde erforderlich. Der jetzige Kindergarten steht auf deren Gelände. Wir müssen dann gemeinsam mit der Kirche entscheiden, wie das Areal in Zukunft genutzt wird.

Die Kirche ist Träger der jetzigen Kita. Bekommt sie auch für die neue Kita den Zuschlag?

Das entscheidet eine Ausschreibung. Ich halte die Kirche dabei für einen der Favoriten.

von Geertje Meyer

erstellt am 31.Jan.2017 | 12:15 Uhr