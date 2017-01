Vorfreude auf den Anbau an die Wache

1 von 1 Foto: Springer 1 von 1

„Ich stehe heute zum neunten Mal hier, um Sie alle zur Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bönningstedt zu begrüßen“, begann Bürgermeister Peter Liske (BWG) seine Rede. Alles sei wie immer – bis auf einen riesengroßen Stein, sagte Liske und hielt inne. Die Pause wirkte, die Besucher sahen sich fragend an.

„Das ist der Stein, der mir vom Herzen fiel, als endlich der Anbau an die Feuerwache im Gemeinderat beschlossen wurde“, fuhr Liske schmunzelnd fort. Endlich müsse er nicht mehr, wie in den vergangenen acht Jahren, die Kameraden vertrösten, sondern könne zur Tat schreiten. „Der Bau wird eine Herausforderung, die Ausschreibungen laufen inzwischen“, informierte der Bürgermeister.

Für die Kameraden bedeute dies, dass Vieles neben dem täglichen Feuerwehr-Leben rund um die Wache passieren werde. Liske dankte dem ehemaligen Wehrführer Jens-Peter Saathoff für dessen Einsatz bei der Vorbereitung für die Baumaßnahme. Wehrführer Stefan Birke hob in seinem Jahresbericht die Bandbreite der Einsätze des vergangenen Jahres hervor. „Von diversen Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen über Kleinfeuer, nachbarschaftliche Löschhilfen bei Großfeuern in Quickborn und Ellerbek, Unwetterlagen sowie Verkehrsunfällen und Unterstützungen für den Rettungsdienst war alles dabei“, zählte Birke auf. Die Drehleiter habe sich in ihrem ersten Jahr bereits fantastisch bewährt. „Außer der Bekämpfung der Großfeuer in den Nachbargemeinden haben wir mit ihr auch zwei Menschen in Bönningstedt gerettet und einige Unwettereinsätze abgearbeitet“, sagte Birke.

Insgesamt 71-mal seien die Kameraden ausgerückt. Außerdem habe die Wehr begonnen, auf digitale Funkgeräte umzustellen und die jüngste Generation von Atemschutzgeräten zu beschaffen. Abschließend bedankte sich Birke bei allen Mitgliedern des Arbeitskreises Feuerwehr, die viele Stunden in die Lösung des Stellplatzproblems durch einen Anbau investiert hätten.

„Ein besonderer Dank geht aber wieder einmal an unsere Partnerinnen und Partner, die uns immer wieder den Rücken freihalten und den einen oder anderen Termin plötzlich ohne uns wahrnehmen mussten, weil wir zum Beispiel an den Weihnachtsfeiertagen zu einem Einsatz gerufen wurden“, sagte der Wehrführer. Dies sei keineswegs selbstverständlich und ein schönes Gefühl.

Zwei Wahlen standen auf der Tagesordnung: Als Gerätewart wurde Sven Meyntz im Amt bestätigt, Bernd Reinefeld bleibt Gruppenführer der dritten Gruppe. Aus der Jugendwehr wechseln mit Finn-Ole Ahrens, Celina Bahde, Nils Birke, Patrycja Stoltman und Michelle Woreschke fünf neue Aktive in den Dienst der Erwachsenen.

In seinem Schlusswort appellierte Birke an Berufstätige, die in Bönningstedt arbeiten, bei der Feuerwehr aktiv zu werden, damit auch tagsüber genügend Kameraden schnell zur Stelle sein können. „Eine Kommune kann nicht auf funktionierenden Brandschutz verzichten“, betonte der Wehrführer.



von Ute Springer

erstellt am 30.Jan.2017 | 13:12 Uhr

