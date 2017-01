Region Pinneberg in Kürze : +++ Von Ziehlberg erhält Ehrenmedaille +++ Wettstreit der Piano-Punks und Tasten-Trommler +++ Brandbrief auf Sylt +++

1 von 1 Foto: Klaus Plath 1 von 1

Uetersen/Wittstock Lebrecht von Ziehlberg ist die Ehrenmedaille der Stadt Wittstock verliehen worden. Damit wurden die besonderen Verdienste des Ueterseners um die Städtepartnerschaft zwischen der Rosen- und der Dossestadt gewürdigt.

Wedel Hier kommt’s nicht nur auf den richtigen Ton, sondern auch auf eine originelle Performance an: Die Bewerbungsfrist für den fünften Norddeutschen Piano Slam läuft. Piano-Punks, Tasten-Trommler und Klavier-Künstler zwischen sechs und 20 Jahren können sich bis 10. Februar für das Castin am 18. Februar bei Steinway&Sons Hamburg bewerben. Das Finale markiert am Sonnabend, 25. März, den Auftakt der Wedeler Musiktage im Rist Forum, so im vergangenen Jahr ein mit Jonathan Schommer ein Wedeler abräumen konnte.

Schleswig-Holstein Erneut haben namhafte Sylter Repräsentanten einen offenen Brandbrief zur Bahn- und Pendlersituation auf der Westküstenstrecke an die Verantwortlichen bei der Landesverwaltung, Nah.SH und der Deutschen Bahn geschickt. „Die Grenze des Zumutbaren ist erreicht! Nicht nur für die Tausenden von Pendlern, die jeden Tag vom Festland auf die Insel müssen, damit hier ein alltägliches Leben funktioniert, sondern auch für die hier wohnenden Menschen und die vielen Gäste stellt sich jede Fahrt auf die Insel inzwischen als eine Art Abenteuer mit offenem Ausgang dar“, heißt es in dem von allen Sylter Bürgermeistern sowie Bürgervorsteher Peter Schnittgard und Karl-Max Hellner vom Verein Sylter Unternehmer unterzeichneten Schreiben.

Kreis Pinneberg Auch in diesem Jahr werden die Top-Athleten aus der gesamten Region gesucht. In insgesamt fünf Kategorien küren die Leser mit ihren Stimmen diejenigen, die ausgezeichnet werden. Pro Kategorie hat die Redaktion vier Kandidaten ins Rennen geschickt. Gemeinsam ist allen Nominierten, dass sie im vergangenen Jahr herausragende sportliche Leistungen erbracht haben.

Pinneberg Urte Steinberg (parteilos), Bürgermeisterin von Pinneberg, sieht sich einer neuen Dienstaufsichtsbeschwerde gegenüber. Eine Rechnungsprüferin aus der Verwaltung wirft Steinberg „diverse Amtspflichtverletzungen“ vor. „Der Hauptausschuss hat mich dazu aufgefordert, eine Stellungnahme abzugeben. Inhaltlich kann ich dazu nichts sagen, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt“, sagte Steinberg.

Elmshorn Was wird aus den rund 40 Elmshorner Busfahrern, wenn der Nahverkehr im Dezember neu ausgeschrieben wird? Darüber sorgen sich die Gewerkschaft Verdi und das aktuelle Busunternehmen, „die Linie“. Laut Claudius Mozer, Nahverkehrsbeauftragter des Kreises Pinneberg, ist das aber unbegründet. Die Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg (KViP) habe einer Übernahme der Mitarbeiter schriftlich zugestimmt.

Barmstedt Der Barmstedter Ausschuss für Kultur, Schule und Sport wird sich am kommenden Montag, 23. Januar, erneut mit dem Antrag des SSV Rantzau für einen Kunstrasenplatz befassen. Entgegen ersten Planungen soll der städtische Zuschuss für das 500.000-Euro-Projekt nur noch rund 100.000 Euro betragen. Weitere 75.000 Euro sollen als Darlehen gewährt werden. Weitere Punkte auf der Tagesordnung sind die räumliche Situation in der Stadtbücherei und Beratungen über den Haushalt 2017. Außerdem wird Matthias Grütz, Betreiber der Kulturschusterei, auf Wunsch der BALL das Konzept der Spielstätte vorstellen. Die Sitzung in der Kommunalen Halle, Am Markt 1, beginnt um 19.30 Uhr mit einer Einwohnerfragestunde.

Quickborn Der Ausschuss für Stadtentwicklung um Umwelt hat sich am Donnerstag dagegen entschieden, im neuen Lärmaktionsplan das Himmelmoor als ruhiges Gebiet auszuweisen. Es bestand die Befürchtung, dass solch ein Status kulturelle Aktionen im Torfwerk verhindern könnte. Nach Auskunft des Kreissprechers Oliver Carstens sind pro Jahr 18 Veranstaltungen möglich, wenn für Lärmschutz gesorgt wird.

Hamburg Experten des Kampfmittelräumdienstes haben am Freitag in Hamburg-Harburg eine große Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Die von Tauchern in einem sieben Meter tiefen Hafenbecken entdeckte 1000-Kilo-Bombe war zuvor mit einem Kran auf den Kai gehievt worden. Ein Blindgänger in dieser Größenordnung sei in Hamburg eher selten, sagte ein Feuerwehrsprecher.