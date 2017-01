Ritsuko Riedl : Von Tokio nach Schenefeld

1 von 1 Foto: Heiderhoff 1 von 1

Schenefeld | Weiche Orgelklänge im Gotteshaus: Ritsuko Riedl (61) bereichert mit ihrem Orgelspiel Gottesdienste in der Pauls- und Stephanskirche. Die aus Tokio stammende Musikerin hat jedoch erst vor neun Jahren begonnen, Orgel zu spielen. Riedl ist ausgebildete Pianistin. Sie hat in Detmold (Nordrhein-Westfalen) und der österreichischen Hauptstadt Wien gleich zwei Klavier-Studiengänge absolviert. „Für mich ist das Orgelspiel eine Herausforderung“, sagt die Schenefelderin. Sie müsse üben und „genau zuhören“, um etwa diffizile Stücke von Bach einzustudieren.

Die Musikerin verließ ihre Heimatstadt Tokio im Alter von 24 Jahren. Sie hatte in Japan bereits einige erfolgreiche Semester Klavier belegt. Doch die angehende Pianistin wollte sich auf die Spuren von deutschsprachigen Komponisten wie Mozart, Beethoven und Bach begeben. „Die Quelle der europäischen Musik liegt in Deutschland“, erläutert die Musikerin. Sie hatte ursprünglich geplant, nur zwei oder drei Jahre in Deutschland zu bleiben. Doch es kam anders, als von ihr gedacht.

Die 61-Jährige setzte ihr Studium vorerst in Detmold fort. Sie genoss den Unterricht bei „Spitzenprofessoren“ und freute sich, dort „viel zum Üben“ zu kommen. Doch die besonderen Konzerterlebnisse fehlen der Japanerin in Detmold, einer Mittelstadt in Ostwestfalen. Sie stellte sich einer weiteren Herausforderung: einem Studiengang im Fach Kammermusik und Klavier in Wien. Nachdem sie ihr Studium in Detmold beendete und die Aufnahmeprüfung erfolgreich absolvierte, zog sie 1982 in die österreichische Metropole. Sie lernte dort auch ihren Mann, einen Violinisten, kennen.

Als Ritsuko Riedls Ehemann seine Stelle bei den Hamburger Symphonikern antrat, absolvierte sie noch erfolgreich ihr zweites Klavierstudium. Die disziplinierte Musikerin folgte ihrem Gatten erst im Anschluss in die Hansestadt. Das Paar lebte zunächst in Hamburg, 1989 zog es nach Schenefeld. „Als unsere beiden Kinder im Kindergarten waren, habe ich angefangen, privat Klavierunterricht zu geben“, erinnert sich Riedl. Es sei auch darum gegangen, nach der Kinderpause „das Handwerk nicht zu verlernen“. Die Pianistin spielte darüber hinaus aushilfsweise in Orchestern – unter anderem bei den Symphonikern in der Laeiszhalle. Sie begleitet den Symphonischen Chor zudem während des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF). Für den Wedeler Kammerchor ist sie ebenfalls als Klavierspielerin im Einsatz.

Die Musikerin stellte sich weiteren Herausforderungen, nachdem Tochter und Sohn erwachsen wurden. Sie nahm Orgelunterricht bei Ji-Hyun Park und spielte in Gottesdiensten der Paulskirchengemeinde Schenefeld. Später sprang sie bei Bedarf in Gottesdiensten der Stephanskirche in Schenefeld ein. Die Musikerin bereichert nun schon seit sieben Jahren kirchliche Veranstaltungen. „Hierfür muss ich viel üben“, sagt die Pianistin.

Riedl hat sich für die Zukunft vorgenommen, Werke von Bach auf der Orgel einzustudieren. Sie plant ebenfalls, kleinere, private Klavierkonzerte zu veranstalten. „Ich möchte mir gerne ein größeres Repertoire als Solistin erarbeiten, sodass ich sofort vorspielen kann“, erläutert Riedl. mWas ihr Privatleben betrifft, reist sie einmal im Jahr nach Japan, um ihre Familie zu sehen. Auch ihre in Kiel und Berlin lebenden Kinder, Tochter (28) und Sohn (30), stehen ganz oben auf der Besuchsliste. Die Pianistin freut sich, wieder Kontakt zu Freunden und Bekannten aus Schul-, Studien- und Hamburger Zeit aufgenommen zu haben. Zu Riedls weiteren Hobbys zählt das Tanzen in einem Hamburger Tanzkreis. Die Musikerin fühlt sich in Schenefeld wohl. „Ich mag die deutsche Mentalität“, so Riedl. Sie empfinde den Menschenschlag als „sehr angenehm“.

von Frauke Heiderhoff

erstellt am 18.Jan.2017 | 13:00 Uhr