Projektwoche : Von der Schulbank in die Chefetage

Seit 25 Jahren veranstaltet der Unternehmensverband Unterelbe-Westküste das Planspiel Wiwag (Wirtschaftswochen AG). Die Gruppen übernehmen eine fiktive Unternehmung, die seit zehn Jahren am Markt ist. Sie führen sie weitere vier Jahre fort, wobei ein Wochentag einem Geschäftsjahr entspricht. Am Ende der Woche müssen die Schüler als Vorstand Rechenschaft für ihre Entscheidungen ablegen. Die Simulation wird am Computer am Ende eines jeden Tages fortgeführt und spuckt neue Zahlen und Fakten in Form eines Firmenberichts für den Folgetag aus. Darüberhinaus halten Fachleute Vorträgen für die Schülern. Am Ende erhalten alle Teilnehmer ein Zertifikat. 2017 werden mehr als 100 Schüler in vier Planspielen am Projekt teilnehmen.