Volles Haus beim Silvesterkonzert

Ausverkauft – und zwar innerhalb kürzester Zeit. Das ist beim Silvesterkonzert der Pinneberger Musikschule so üblich, und auch der musikalische Jahresausklang 2016 reihte sich ein in diese Tradition.

Mit dem Akkordeonensemble Harmonia unter Dirigent und Akkordeonist Lenoid Klimaschewski, das schon bei früheren Silvesterkonzerten auftrat, und der Sopranistin Vera Borisova starteten die Pinneberger im girlandenbehangenen Ratssaal in den letzten Abend des alten Jahres.

Auf dem Programm standen – wie sollte es anders sein? – Operettenklassiker, stets begleitet von Harmonia. Aber nicht nur: Das Akkordeonensemble hatte sich auch der Rockmusik angenommen und ein vielseitiges, rein instrumentales Repertoire vom Musical „Grease“ über Elton John bis hin zu echtem Nordrock von Santiano erarbeitet. Interessante Infos zu den einzelnen Stücken lieferte die Moderatorin Melanie Backes.

Borisova im grün schillernden Kleid, das sich in der zweiten Programmhälfte in Rot verwandelte, faszinierte das Publikum mit ihrer seidigweichen Stimme und vor allem den älteren Stücken von Johann Strauss oder Franz Lehár. Gefährlich: Sie sang Oper mit Mikrofon, doch sie balancierte ihre Lautstärke geschickt aus mit räumlichen Abstand und einem hohen Maß an Stimmkontrolle. Die zeigte sie auch in den Verzierungen und dem Gekicher in „Mein Herr Marquis“ aus der Fledermaus – das kann schon mal etwas schrill werden, aber nicht bei Borisova. Auch die Komponisten Jaques Offenbach und Andrew Lloyd Webber waren vertreten.

Den größten Applaus kassierte Borisova aber im Duett mit Klimaschewski, der Taktstock gegen Instrument tauschte, mit Alexander Aljabjews Stück „Solovej“ – zu Deutsch „Nachtigall“: Gewagte Tonsprünge, die den Gesang des Vogels imitieren, und Echoeffekte, als wären zwei Nachtigallen im Zwiegesang. Zwischen so viel Klassik mischten sich nickende Köpfe und wippende Füße: „The Final Countdown“, „I’m still standing“, „Mein kleiner grüner Kaktus“ und rockige Shanties brachten Musiker und Publikum in Feierlaune – vor allem der Schlagzeuger hinten in der Ecke hatte seine wahre Freude an den schnellen Rhythmen.

Harmonia zeigte sich dynamisch und agil, flinke Finger inklusive. Aufgeteilt in Bass, Begleitung und Melodieträger wechselten die Musiker immer wieder ihre Rollen, so dass teilweise ein richtiger Stereoeffekt entstand. Nach Hause schickten die Musiker das Publikum mit einem Gag-Feuerwerk: Als krönenden Abschluss hatten sie sich die „Classical Nonsense Parade“ zusammengestellt von Josef Retter, vorgenommen.

Etliche Stücke und Genres werden dabei durch den Kakao gezogen, angefangen bei der „Wilhelm Tell“-Ouvertüre bis zur Gesangseinlage „Hoch soll er leben“. Klimaschewski verteilte eine gelbe Karte, kippte ein Glas Champagner um und schmiss Taktstock und Jacket weg, während sein Ensemble, mit bayerischen Filzhüten und einem Feuerwehrhelm ausgestattet, einfach weiter musizierte – alles durcheinander.



von fko

erstellt am 02.Jan.2017 | 16:49 Uhr