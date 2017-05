VHS informiert über Apps

„Android-Apps – eine Vorstellung der im Play-Store angebotenen Apps für Android-Smartphones und Tablets“ ist am Donnerstag, 18. Mai, der Titel einer Veranstaltung der Volkshochschule (VHS) Pinneberg. Veranstaltungsort ist von 18.30 bis 21.30 Uhr Raum 343 im Pinneberger VHS-Gebäude (Am Rathaus 3). Dozent Gregor von Kostka stellt Apps vor, die eine solide Basis für die Nutzung von Smartphones und Tablets bilden und gibt darüber hinaus Tipps für ein sinnvolle Nutzung des unermesslichen App-Angebots. Die Teilnahme kostet 25 Euro. Anmeldungen für den Kursus sind telefonisch unter der Telefon (0 41 01) 21 12 47 oder per Mail unter info@vhs-pinneberg.de möglich.



von René Erdbrügger

erstellt am 04.Mai.2017 | 10:28 Uhr