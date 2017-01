VHS bietet Programm für Frauen an

1 von 1 Foto: Thieme 1 von 1

Die Volkshochschule (VHS) Schenefeld, geleitet von Ramona Knust, bietet in Zusammenarbeit mit der städtischen Gleichstellungsbeauftragten Ute Stöwing ein besonderes Programm für Frauen an. Pro Halbjahr organisieren Stöwing und Knust sieben Veranstaltungen. „Wir haben Bewährtes und Neues im Programm“, sagt Stöwing.

Neu ist ein Seminar mit dem Titel „Wege aus dem Burnout“. Der Kurs soll der Prävention dienen. „Wir bieten keine Therapie an. Es geht darum, dass sich Frauen, die sich überlastet fühlen, von unserer Referentin Rat holen. Es geht auch darum, Warnsignale des Körpers zu erkennen“, so Stöwing. Ebenfalls neu ist eine Kreativwerkstatt. Nähen und Sticken erleben ein Comeback. „Ob Handarbeit oder Malerei: Was die Gruppe macht, bestimmen die Teilnehmer. Der Kursus soll sowohl für ältere Frauen als auch für Jüngere, die neu in Schenefeld sind, eine Kontaktmöglichkeit bieten“, so Stöwing.

An Frauen und Männer richtet sich der Vortrag „Gefahren im Internet“. Darin geht es etwa m Datenschutz, Betrug und Stalking – Themen, die besonders für Eltern smartphoneaffiner Kinder interessant sein dürften. Vierte Neuerung ist ein Rundgang durch Hamburg. Er beleuchtet an Straßen und Plätzejn, wie sich das Frauenbild historisch entwickelt hat. >

