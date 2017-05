Region Pinneberg in Kürze : +++ Unfallursache in Schenefeld geklärt +++ Rad-Aktionswochen in Wedel ++++ Streit um Traditionsschifffahrt +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Schenefeld Nachdem am Donnerstag ein 26-jähriger Arbeiter auf der Baustelle auf der Landesstraße Schenefeld Elmshorn tödlich verunglückt war, hat die Polizei nun mitgeteilt, wie es dazu kommen konnte: Demnach fiel der Bauarbeiter von einer Laderampe und wurde anschließend vom Fahrzeug erfasst und überrollt.

Wedel Knapp 72.000 Kilometer standen im vergangenen Jahr unterm Strich. Das bedeutet ein Sparvolumen von rund 10.200 Kilogramm Kohlendioxyd (CO2): Diese bisherige Top-Marke wollen Klimaschutzfonds Wedel und Wedel Marketing als Veranstalter mit ihren Kooperationspartnern beim diesjährigen Stadtradeln möglichst wieder knacken. Ab Sonntag, 21. Mai, bis Sonnabend, 10.Juni, sind die Rolandstadtädter wieder gehalten, drei Wochen lang möglichst oft das Auto stehen zu lassen und so vielleicht auch das Rad als alltaugstaugliches Verkehrsmittel zu entdecken.

Hamburg Zu Beginn der diesjährigen Hauptsaison auf Nord- und Ostsee sieht der Dachverband der deutschen Traditionsschiffe keine Entspannung in wesentlichen Fragen der geplanten und umstrittenen Sicherheitsverordnung - und zum Hafengeburtstag wollen verschiedene Schiffe auf ihre Situation aufmerksam machen. Der Entwurf des Bundesverkehrsministeriums, der teure Umbauten und strenge Anforderungen an die Seediensttauglichkeit oder medizinische Ausbildung der Besatzungen festlegt, liege derzeit in Brüssel, sagte Verbands-Vizechef Nikolaus Kern. „Mit diesem Entwurf können wir nicht leben“, sagte er.

Elsmhorn „Lübecker Modell“ heißt ein Bewegungsprogramm, das gerade im Pflegezentrum Elbmarsch gestartet ist. Die Bewohner sollen mit gezielten Übungen körperlich und geistig trainiert werden. Schon seit Juli 2015 arbeitet der Landessportverband Schleswig-Holstein an der landesweiten Umsetzung des Programms für pflegebedürftige Senioren. Entwickelt wurde es von der Forschungsgruppe Geriatrie Lübeck. Im Elmshorner Pflegezentrum Elbmarsch wird es in Zusammenarbeit mit dem EMTV umgesetzt.

Uetersen Die Klosterkultur lockte jüngst mehr als 70 Besucher in die Gräfin-Bredow-Scheune. Elsa Plath und Elisabeth Rümcke waren eingeladen worden, eine von beiden ausgearbeitete literarisch-musikalische Reise zurück ins 17. Jahrhundert vorzutragen. Sie behandelt eine Liebesgeschichte eines ungleichen Paares aus dem Jahr 1683. Sie, die Tochter eines Ratsherren, er, ein farbigen Soldat. Wie die beiden am Ende in Hamburg glücklich wurden und was sich damals zeitgleich in Uetersen zutrug, war Gegenstand der kulturellen Stunde.

Quickborn Trapper, Indianer, Fellhändler und Cowboys warten sehnsüchtig auf das Pfingstfest: Vom 2. bis 4. Juni treffen sie sich auf dem Gelände des Schützenvereins Quickborn-Renzel zum legendären Westerntreffen. Die Teilnehmer reisen dafür nicht nur aus allen Teilen Deutschlands an, sondern auch aus den Niederlanden, Schweden und Dänemark. Auf dem Programm des dreitägigen Festes stehen Schießwettbewerbe, Beilwerfen, Bogenschießen und ein Trapperlauf. Dabei kommen auch Besucher voll auf ihre Kosten, denn Zuschauer sind erwünscht.

Pinneberg Der Radverkehr beschäftigt den Pinneberger Ausschuss Stadtentwicklung am Dienstag, 9. Mai. Im Rathaus geht es unter anderem um die Radverkehrsförderung in Pinneberg, den Grundsatzbeschluss für ein Maßnahmenpaket sowie die Einrichtung einer Fahrradstraße in der Halstenbeker Straße. Außerdem stehen die Bebauungspläne „Halstenbeker Straße Ost“ und „Ahornstraße/Elmshorner Straße“ und der aktuelle Planungsstand zu den Wabe-Vorhaben auf dem ehemaligen Gelände der Eggerstedt-Kaserne auf der Tagesordnung.

Schleswig-Holstein Wegen einer möglichen Verunreinigung ruft der Hersteller Continental Foods das Erasco-Schalenmenü „Schweinegeschnetzeltes in Waldpilz-Sauce mit Rotkohl und Spätzle“ bundesweit zurück. Betroffen sind nur Produkte mit der Chargennummer „L468 1412M1“ und dem Mindesthaltbarkeitsdatum „06.2018“. Die Chargennummer steht auf der linken Seitenlasche der Aluschale. In einigen Fällen seien im Rotkohlfach kleine Glasstückchen gefunden worden, teilte das Unternehmen am Freitag in Lübeck mit. Betroffene Verbraucher sollten das Gericht deshalb keinesfalls essen, sondern es in die Läden zurückbringen. Der Kaufpreis werde auch ohne Kassenbon erstattet, sagte ein Unternehmenssprecher.