Region Pinneberg in Kürze : +++ Trockenlegung des Sperrwerks an Wedeler Au +++ Post bleibt in Pinneberg +++ Kein Betrieb am Flughafen in Hamburg +++

Wedel Der Zeitplan ist straff: Bis zum 30. September sollen die umfangreichen Sanierungsarbeiten am Sperrwerk Wedeler Au fertig gestellt sein. Das stellte Dirk Brandenburg, Ingenieur des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz, klar. Er ist zuständig für die Ausführungen am Deich entlang der Wedeler Marsch. „Ab dem 15. April wird das Werk trockengelegt, dann beginnen die Arbeiten“, stellte er in Aussicht. Für diese Zeit werde dann der Übergang gesperrt und durch eine Behilfsbrücke eingesetzt, berichtete er.

Pinneberg Gute Nachrichten für die Bürger: Nach Einschätzung von Rolf Specht, Geschäftsführer der Residenz-Gruppe Bremen, bleibt die Post an der Friedrich-Ebert-Straße in Pinneberg bestehen. Specht ist der neue Eigentümer des Postgrundstücks. „Wir wollen die Post nicht vertreiben“, sagte er im Ausschuss für Stadtentwicklung. Die Politik gab unterdessen noch kein grünes Licht für das Projekt.

Hamburg Am Flughafen Hamburg konnten am Mittwochmorgen für rund eine halbe Stunde Flugzeuge weder starten noch landen. „Aufgrund eines Server-Ausfalls ist der Flugbetrieb seit 8:31 eingestellt“, teilte der Flughafen via Twitter mit. Bis 8.56 Uhr war der Flughafen geschlossen, wie eine Sprecherin berichtete. Danach sei der Flugbetrieb teilweise wieder aufgenommen worden. Mit Verspätungen sei zu rechnen, ergänzte die Sprecherin.

Barmstedt Die SPD Barmstedt lädt alle Bürger für morgen anlässlich des Jahrestags der Befreiung des KZ Auschwitz zu einer Gedenkveranstaltung ein. Sie findet auf dem Barmstedter Friedhof statt und beginnt um 14 Uhr. „Wir wollen der Opfer des Nationalsozialismus gedenken“, so der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Stefan Bolln. Als Gastredner sind Luzian Bucke (AG Stolperstein) und der SPD-Landtagskandidat Helge Neumann aus Hemdingen eingeladen. „Ich freue mich besonders, dass Herr Bucke sprechen wird“, sagte Bolln. Er werde an die in Barmstedt tätigen Zwangsarbeiter erinnern. Der 27. Januar ist in Deutschland seit 1996 ein gesetzlicher Gedenktag. An diesem Tag im Jahr 1945 wurde das KZ Auschwitz durch die Rote Armee befreit.

Schenefeld Die Schiedsleute der Stadt Schenefeld, Karin Wahl-Heuer und Kai Schüler, wenden sich am Montag, 6. Februar, von 18 bis 19 Uhr der Bevölkerung zu. Im Bürgerbüro des Schenefelder Rathauses, Nebengebäude, Holstenplatz 7, halten die Schiedsleute einen Sprechtag ab. Wer zum Beispiel Probleme mit den Nachbarn hat, der kann sich den „Friedensrichtern“ zuwenden.

Uetersen Die eine ist Landtagsmitglied, die andere möchte es werden, gemeinsam haben sie nun eine Reaktivierung der Stadtbahn zwischen Uetersen und Tornesch ins Auge gefasst: Die CDU-Politikerinnen Barbara Ostmeier und Birte Glißmann wollen, dass die Möglichkeiten für die Schienenverbindung überprüft werden − auch wegen des langen Verfahrens um den Bau der K 22.

Quickborn Der Quickborner Finanzausschuss hat eine Erhöhung der Hundesteuer abgelehnt. Die SPD wollte sie für den ersten und zweiten Hund eines Halters um jeweils 20 Euro erhöhen, die Grünen wollten diese Steigerung auch für jeden weiteren Hund durchsetzen. Eine Mehrheit aus FDP und CDU stimmte aber dagegen. Eine Befreiung von Empfängern der Grundsicherung würde einen hohen Aufwand nach sich ziehen, hieß es.

Elmshorn Wer gern mit der Elmshorner SPD-Landtagsabgeordneten Beate Raudies ins Gespräch kommen oder Fragen an sie stellen möchte, hat am Freitag, 3. Februar, die Gelegenheit dazu. Von 16 Uhr an bis 18 Uhr ist die Politikerin zur Bürgersprechstunde in ihrem Abgeordnetenbüro Klostersande 27 zu finden. Besucher sollten sich unter Telefon 04121-470320 oder per E-Mail unter br.mdl@gmx.de anmelden.

Schleswig-Holstein Ein 77-Jähriger ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall im Kreis Segeberg ums Leben gekommen. Er war mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und war dabei nicht angeschnallt gewesen. Der 77-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Warum der Unfall passierte, ist unklar. Zeugen beschrieben, wie der Mann mit seinem Toyota Yaris Verso auf der B432 unterwegs war. Gegen 8.40 Uhr kam er kurz vor Naherfurt aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen den Baum. Die B432 wurde an der Unfallstelle zunächst voll gesperrt. Ab 9.30 Uhr wurde der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die B432 wurde gegen 10.30 Uhr wieder freigegeben. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden.