Treffen der Wassersportler in der Stadthalle

Die Mitglieder des Wassersportvereins (WSV) Uetersen sind eingeladen, an der Jahresversammlung am Freitag, 3. Februar, teilzunehmen. Sie beginnt um 19 Uhr in der Kleinen Stadthalle an der Berliner Straße. Neben der Ehrung verdienter Mitglieder stehen Wahlen zum Vorstand auf der Tagesordnung. Aus beruflichen Gründen wird Thomas Eidenberg sein Amt als Schriftwart nach 16 Jahren niederlegen. Weiter gewählt werden müssen der Vorsitzende, ein Kassenprüfer, die Hafenmeister, der Leiter für die technische Kommission und der Ältestenrat.

von Geertje Meyer

erstellt am 30.Jan.2017 | 15:05 Uhr