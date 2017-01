Region Pinneberg in Kürze : +++ Traditionssegler in Uetersen überholt +++ Hexenmarkt-Erlös wird Spende +++ Neuer Rat der Kirche Quickborn-Hasloh +++

1 von 1 Foto: uen 1 von 1

Uetersen Carsten Ebmeier von der Firma Seapack Verpackung und Transport hat in der Zeitung davon gelesen, dass der Traditionssegler „De Albertha“ überholt und dafür nach Glückstadt gebracht werden sollte. Der Glücksstädter bot Eigner Dick Kroes kurzerhand Hilfe an, sollte diese notwendig sein. Gemeinsam mit der Uetersener Maschinenfabrik fanden die beiden zusammen. Mast, Klüverbaum, Seitenschwerter und Zubehör werden nun in Uetersen überprüft und anschließend aufgearbeitet. Für die Holzarbeiten ist Seapack zuständig, die Uetersener Maschinenfabrik, wie Seapack am Tornescher Weg ansässig, wird die notwendigen Metallarbeiten ausführen. In Uetersen steht eine große Montagehalle zur Verfügung, die selbst den langen Mast spielend aufnehmen konnte. Das 22 Meter lange Stück Holz benötigte bei der Demontage besondere Aufmerksamkeit. Mithilfe eines Krans wurde der Mast am Glückstädter Hafen gezogen. Per Schwertransport wurden die Schiffsteile dann nach Uetersen gebracht. Im neuen Glanz soll „De Albertha“ am 10. März zu ihrer ersten Tour nach Groningen in den Niederlanden, aufbrechen.

Brande-Hörnerkirchen Es hat schon Tradition, dass der Tombola-Erlös des Hörnerkirchener Hexenmarktes an einen örtlichen Verein übergeben wird. Dieses Mal war Hökis Landjugendgruppe an der Reihe. Im Rahmen der Hauptversammlung übergaben Hexenmarkt-Macherin Frauke Marx und ihr Organisationsteam 800 Euro an den Landjugend-Vorstand um Ariane Steinmüller und Mats Rökcke. Der Tombola-Gewinn des Adventsmarktes war sogar noch größer. Doch da sich auch der Spielmannszug dank seiner Beteiligung am Markt über hundert Euro freuen durfte, und Geld in ein defektes Notstromaggregat floss, schmolz die Summe ein wenig zusammen. Die 800 Euro sollen in das Kinderfest der Landjugend fließen, das vor den Sommerferien auf Hökis Sportplatz stattfindet. Eine gute Wahl, wie auch Frauke Marx betonte. Sie selbst gehörte 1979 mit zu jenem Team, das die Veranstaltung ins Leben rief.

Quickborn/Hasloh Den neuen Rat der Kirchengemeinde Quickborn-Hasloh hat Pastorin Claudia Weisbarth am Sonntag im Gottesdienst gesegnet. Bei einem anschließenden Neujahrsempfang überreichte der scheidende Kirchengemeinderatsvorsitzende Hartmut Ermes einen symbolischen Scheck in Höhe von 6000 Euro an Kurt Rulffes, Fundraiser vom Zentrum für Mission und Ökumene der Nordkirche weltweit. Mit dem Geld soll eine Internatsschule in der Partnergemeinde Doliambo in Indien unterstützt werden.

Pinneberg Zwölf Feuerwehrleute haben am Sonnabend beim Transport eines Kranken geholfen. Die Pinneberger Feuerwehr wurde gegen 18.45 Uhr vom Rettungsdienst alarmiert und in die Breslauer Straße gerufen. Dort sollte ein älterer Mann aus dem ersten Obergeschoss gebracht werden, nachdem er reanimiert worden war. Die Drehleiter konnten die Einsatzkräfte aufgrund der baulichen Situation nicht einsetzen, also wurde der Patient mithilfe einer Schleifkorbtrage nach unten transportiert. „Aufgrund des Equipments, welches den Patienten überwacht und mit Sauerstoff versorgt, wurden zahlreiche kräftige Einsatzkräfte benötigt“, berichtete Sprecher Christoph Supthut. Anschließend wurde er ins Krankenhaus gebracht.

Schenefeld Feueralarm in Schenefelder „Stadtzentrum“: Gegen 11.15 Uhr ist am Montag ein Feuermelder in dem Einkaufszentrum an der Altonaer Chaussee ausgelöst worden. Das Gebäude wurde daraufhin evakuiert. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und neun Helfern aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten die meisten Menschen das „Stadtzentrum“ bereits verlassen. „Wir haben vielleicht noch eine Hand voll Besucher angetroffen“, sagte Feuerwehrsprecher Dennis Fuchs. Die Retter gaben jedoch schnell Entwarnung. Es handelte sich offenbar um einen Fehlalarm. „Die Brandmeldeanlage ist bei Wartungsaarbeiten ausgelöst worden“, sagte Fuchs. Gegen 11.40 Uhr war der Einsatz beendet.

Horst Erster Einsatz im neuen Jahr für die Freiwillige Feuerwehr Horst: Wegen Gasgeruchs in der Straße Eichenweg sind die Brandbekämpfer gestern Morgen gegen 9.15 Uhr ausgerückt. Wie die Feuerwehr mitteilte, habe ein Mini-Bagger eine Hausanschlussleitung für Gas bei Bauarbeiten abgerissen. Die beschädigte Leitung sei provisorisch mit dem Spreizer durch zusammendrücken verschlossen worden. Anschließend habe man die Einsatzstelle an den Energieversorger übergeben. Die Horster Wehr war mit 13 Kameraden und drei Fahrzeugen vor Ort. Auch die Polizei war im Einsatz. Gegen 10 Uhr rückten die Brandbekämpfer wieder ein.

Hamburg Hamburg | Unbekannte haben auf dem Gelände eines Autohauses in Hamburg-Lurup am Montagmorgen mehrere Autos angezündet. Dafür benutzten sie Grillanzünder, sagte ein Polizeisprecher. Insgesamt brannten drei Autos, bei fünf weiteren brach trotz Grillanzünder kein Feuer aus. Menschen wurden nicht verletzt. Zum Löschen des Brandes waren 22 Feuerwehrkräfte im Einsatz, teile die Feuerwehr mit. Der Sachschaden war noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Schleswig-Holstein Fünf Menschen sind am Sonntag bei einer Gasexplosion in Osterrönfeld bei Rendsburg zum Teil schwer verletzt worden. Um 15.24 Uhr meldeten Anwohner eine Detonation und Feuer in einem Einfamilienhaus in der Dorfstraße. Feuerwehr und Polizei rückten mit einem Großaufgebot an. Zwei Bewohner erlitten schwere Brandverletzungen, sie wurden mit dem Hubschrauber in die Uniklinik nach Lübeck gebracht. Drei weitere Bewohner des betroffenen Gebäudes werden in der Imland-Klinik behandelt. Auslöser für die Explosion könnte ein defekter Gasofen gewesen sein. „Wir hoffen noch im Laufe des heutigen Tages auf genauere Erkenntnisse“, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Ein Sprecher kündigte weitere Untersuchungen in den Trümmern des Gebäudes an der Dorfstraße an.