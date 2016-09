Abfischen: ja - Volksfest: nein : Traditionelles Karpfen-Spektakel in Bokel fällt aus

1 von 1 1 von 1

Bokel | Die Region muss in diesem Jahr auf eines ihrer spektakulärsten Volksfeste verzichten: Das Abfischen des Bokeler Sees, zu dem in den vergangenen Jahren etwa 20.000 Besucher gekommen waren, wird nicht in gewohnter Weise stattfinden. Dies bestätigte Alexander Erich von der Bokeler Mühle, die das Spektakel seit Jahrzehnten organisiert hatte, gegenüber shz.de.

Grund für die Absage des Volksfestes, bei dem das Wasser publikumswirksam aus dem See abgelassen wird, um die Karpfen zu fangen, sei die Auslastung des Restaurant- und Hotelbetriebs der Bokeler Mühle, sagte Erich. „Wir haben derzeit unendlich viele Anfragen für Hochzeiten und Seminare in unseren Räumen und sind komplett ausgelastet. Da können wir kein Personal für das Abfischen stellen“, erläuterte Erich.

Traditionell fand das Abfischen des Bokeler Sees immer am letzten Wochenende statt, das komplett in den Oktober fällt. Dieser Termin wird in diesem Jahr laut Erich ausfallen. Die Karpfen sollen dennoch aus dem Wasser geholt werden, sagte Erich. In wenigen Wochen beginne die Karpfensaison und dann stünden auch in der Bokeler Mühle wieder Karpfengerichte auf dem Speiseplan.

Für diejenigen, die das Abfischen in den vergangenen Jahren hauptsächlich genutzt haben, um sich frischen Karpfen zu kaufen und ihn in der eigenen Küche weiterzuverarbeiten, gibt es dennoch die Möglichkeit, Bokeler Karpfen zu kaufen. „Den Außer-Haus-Verkauf über Vorbestellung wird es auch in diesem Jahr geben“, sagte Erich.