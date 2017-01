Region Pinneberg in Kürze : +++ THW: Neubau lange überfällig +++ Anstieg der Geburtenzahlen +++ Unternehmen interessieren sich für Pinneberg +++

1 von 1 Foto: Daniela Lottmann 1 von 1

Elmshorn Der erste Spatenstich für den Neubau der Unterkunft des Technischen Hilfswerks (THW) verzögert sich um ein halbes Jahr. Für die Mitglieder ist das mehr als ärgerlich, denn ein neues Gebäude ist schon lange überfällig. Die aktuelle Unterkunft stammt aus den 70er Jahren und war ursprünglich für die Unterbringung der Bauleitung für den Bau der A23 gebaut worden. Heutigen Anforderungen entspricht sie in keinster Weise. Eine Wärmedämmung ist praktisch nicht vorhanden, die sanitären Anlagen befinden sich in einem schlechten Zustand. Außerdem gibt es Asbest und Platz gibt es auch nicht ausreichend. Bereits seit 2009 war für Sanierungen kein Geld mehr in die Hand genommen worden.

Kreis Pinneberg So viele waren es seit Jahren nicht mehr: 1418 Kinder wurden 2016 im Geburtszentrum der Regio-Kliniken geboren. Das sind 220 mehr als noch im Jahr davor. Dabei erblickten deutlich mehr Jungen als Mädchen das Licht der Welt. 1399 Geburten verzeichneten die Regio-Kliniken im abgelaufenen Jahr. Weil darunter mehrere Zwillingsgeburten waren, kamen die Kliniken auf die Zahl von 1418 Kindern. Zur großen Freude der Verantwortlichen: „Die Regio-Kliniken gehören damit zu den sechs von insgesamt 35 Geburtskliniken in Hamburg und Schleswig-Holstein mit dem stärksten Anstieg der Geburtenzahlen im vergangenen Jahr“, sagte Sebastian Kimstädt, Sprecher des Krankenhausunternehmens.

Pinneberg „Für die Unternehmen ist es hoch interessant, in Pinneberg zu investieren.“ Dieses Fazit zieht Wirtschaftsförderer Stefan Krappa. Doch für die Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Unternehmen und Neuansiedlungen brauche man dringend baureife und erschlossene Gewerbegrundstücke. Dabei stehen in der Kreisstadt noch Areale zur Verfügung. Als Beispiele nannte der Wirtschaftsförderer das Rehmenfeld, den Ossenpadd und die Müßentwiete.

Schenefeld Am Freitag, 20. Januar, lädt die Jugendfeuerwehr Schenefeld zu ihrer Jahreshauptversammlung ein. Los geht es um 19 Uhr im Gemeinschaftsraum der Feuerwache, Kiebitzweg 24. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Verabschiedung von Kameraden und die Wahl des Vorstands. Darüber hinaus werden drei Ausbilder-Urgesteine verabschiedet. Nach insgesamt 85 Jahren Jugendarbeit verlassen Tomas Berens, Björn Eggerstedt und Marcus Reiß dieWehr.

Wedel Wedel bekommt zwei neue Stolpersteine. Im Februar reist der Künstler und Initiator der Mahnmal-Aktion, Gunter Demnig, in die Rolandstadt und verlegt die Gedenksteine, die an zwei Opfer des NS-Euthanasieprogramms erinnern sollen. Möglich wird dies, weil Sonja Strecker, Lehrerin der Gebrüder-Humboldt-Schule, zuvor akribisch die Leben von Franz Hinrich Borchert und Gertrud Julie Fanny Kroll recherchiert hat. Die drei ersten Steine hatte eine Schülergruppe durchgesetzt.

Elleraus Bürgermeister Eckart Urban (SPD) gibt einen kurzen Überblick über das Jahr 2017. Gleich mehrere Investitionsvorhaben im Bereich der Energiesparmaßnahmen beschäftigen in diesem Jahr die Gemeinde Ellerau. Insgesamt 236.000 Euro nimmt die Gemeinde dafür in die Hand. Auch der Park&Ride-Parkplatz am AKN-Bahnhof soll erweitert werden. Bis Ende dieses Jahres ist Urban ehrenamtlicher Bürgermeister. Sein Nachfolger soll hauptamtlich tätig sein.

Uetersen Der Zusammenhalt steht für Andrea Hansen an erster Stelle: Die Uetersener Nachrichten haben mit der Bürgermeisterin über wichtige Themen für 2017 gesprochen und sie gefragt, welche kommunalpolitischen Herausforderungen in diesem Jahr geschultert werden müssen. Im Interview berichtet die Verwaltungschefin zudem, wie es um die Finanzlage der Rosenstadt bestellt ist, was sie sich von den Wahlen in diesem Jahr erhofft und welche Perspektiven sie für das Areal rund um den Ende 2016 geschlossenen Rewe-Markt an der Lienausallee sieht.

Barmstedt Sturmtief „Axel“ hat auch in Barmstedt seine Spuren hinterlassen – vornehmlich in Form von Gelben Säcken, die sich in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen über diverse Straßen verteilt hatten. „Die ganze Feldstraße lag voll“, erzählte ein Barmstedter und schimpfte: „Die Müllmänner lassen den ganzen Dreck einfach liegen.“ Ein Anwohner der Feldstraße berichtete, er habe gestern Morgen massenweise losen Müll eingesammelt, der aus zerfetzten Säcken stammte und auf der Straße, dem Gehweg und in seinem Vorgarten gelegen habe.

Schleswig-Holstein Weitgehend harmonisch geht es in Schleswig-Holsteins rot-grün-blauer Landesregierung zu. Offen ausgetragene Konflikte wie jüngst bei der Fehmarnbelt-Querung sind die Ausnahme. Beträchtlichen Anteil daran dürfte der kleinste der drei Koalitionäre haben. „Wir sind der Kompromisspartner schlechthin“, sagt SSW-Spitzenkandidat Lars Harms. „Diese DNA ist uns als skandinavisch geprägte Partei in die politische Wiege gelegt.“ Der 52-Jährige hat als Fraktionschef seinen Teil zur Stabilität des nur mit einer Stimme Mehrheit regierenden Bündnisses beigetragen.