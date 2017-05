Region Pinneberg in Kürze : +++ Taxi-Streit in Hamburg +++ 22.000 Euro Spenden in Schenefeld +++ Doping-Labor in Pinneberg +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Hamburg Die geplante Erhöhung der Taxitarife in Hamburg hat einen Streit ausgelöst. Einen Tag vor der Senatsentscheidung forderte die oppositionelle CDU eine Preisbremse für Taxitarife und bezweifelte die wirtschaftliche Notwendigkeit der Anhebung. Das Taxigewerbe stellte sich dagegen hinter die Pläne des rot-grünen Senats und erklärte, die neue Tarifordnung werde die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Branche sichern.

Schenefeld Bei der Typisierungsaktion in der Feuerwache in Schenefeld für die an Leukämie erkrankte Paula Rüpcke am Sonnabend haben sich nicht nur 3070 Menschen typisieren lassen. Es wurden nach Angaben der Feuerwehr Schenefeld auch mehr als 22.000 Euro an Spenden eingenommen.

Pinneberg Er hatte ein Untergrund-Labor für Dopingmittel gebaut, zahlreiche Medikamente zur Leistungssteigerung besessen und illegale Böller gehortet: Ein 34 Jahre alter Pinneberger ist gestern vor dem Amtsgericht zu einer 9000-Euro-Strafe auf Bewährung verurteilt worden, weil er gegen das Arzneimittelgesetz und das Sprengstoffgesetz verstoßen hatte. Zudem muss er 3000 Euro an ein Tierheim zahlen.

Quickborn Bei der Juniorwahl am Quickborner Elsensee-Gymnasium ist die SPD mit 33,5 Prozent stärkste Partei geworden. Die CDU kam auf 24,8 Prozent der Stimmen, gefolgt von den Grünen mit ebenfalls 24,8 Prozent und der FDP mit 9,3 Prozent. Die Piraten spielten mit zwei Prozent der Stimmen ebenso wenig eine Rolle wie der SSW (1,3 Prozent) und Die Linke (1,3 Prozent). Auch die AfD landete abgeschlagen auf einem hinteren Platz mit 1,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 65 Prozent. Wie berichtet, hatte Politiklehrer Toni Güth das bundesweite Projekt an seine Schule geholt. In der vergangenen Woche durften die Klassen neun bis zwölf in einem zu einem Wahlstudio umfunktionierten Schulraum probewählen.

Kölln-Reisiek Der Kölln-Reisieker Gemeinderat befasst sich in der Sitzung am Donnerstag, 11. Mai, unter anderem mit neuen Lampen für die Straßen Bergkoppel, Neuenkampsweg und Farmers Ring. Laut Vorlage ist geplant, auch hier auf LED-Technik zu setzen. Ferner geht es von 20 Uhr an im Gemeindezentrum Kölln-Reisiek, Sandfohrt, um die Wahl einer stellvertretenden Schiedsperson, einen Nachtrag zur Hauptsatzung oder verkehrsrechtliche Maßnahmen im Bereich von Grundschule und Zukunftskindergarten an der Köllner Chaussee.

Uetersen Stadtwerke-Geschäftsführer Mathias Wiontzek warnt vor einem offensichtlichen Betrüger, der Kunden im Namen der Stadtwerke besucht und preiswertere Abschlüsse verspricht. Der Unbekannte soll, so hätten mehrere Kunden ihm gegenüber angegeben, Daten der Abschlüsse verlangt haben, um die Verträge überprüfen zu können. Mehreren Kunden, so der Geschäftsführer, seien die Strom- und Gasverträge daraufhin gekündigt worden. Diese Masche kenne er aus der Vergangenheit bereits, bislang sei es nicht gelungen, den angeblichen Mitarbeiter zu ermitteln.

Schleswig-Holstein Mehr als fünf Jahre nach seiner Verurteilung zu lebenslanger Haft hat der sogenannte Maskenmann die Passwörter zu seinen bisher verschlüsselten Datenträgern verraten. Wie die Polizei in Verden am Montag mitteilte, werten die Beamten derzeit die Daten aus. Ob die Ermittler auf der nun zugänglichen Computerfestplatte und weiteren Datenträgern wichtige Hinweise finden, ist unklar. „Bisher wurden keinerlei Bild-, Video- oder sonstige Dateien gefunden, die auf weitere Tötungsdelikte oder Missbrauchstaten durch den Verurteilten schließen lassen“, hieß es. Aufgrund der Datenmenge werde es voraussichtlich mehrere Monate dauern, bis die Ermittler der Soko „Dennis“ zu einem abschließenden Ergebnis kommen. Um an die Passwörter zu kommen, hielten die Ermittler über Jahre hinweg den Kontakt zu dem Gefangenen. In unregelmäßigen Abständen befragten sie ihn, konnten aber keine wesentlichen Informationen zu den Passwörtern erlangen. Warum Martin N. sie nun doch genannt hat, ist unklar. Die Polizei machte dazu keine Angaben.