Solidarität und Verantwortung : Tagesschau-Moderator Ulrich Wickert beim Neujahrsempfang der Rellinger SPD

Rellingen | „Da diejenigen, die eigentlich genannt werden müssen, heute nicht da sind, fällt meine Begrüßung kurz aus, denn wir sind quasi unter uns“, sagte Christian Zimmermann, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Rellingen, in seiner Begrüßung zum Neujahrsempfang 2017. Dafür konnte er mit dem ehemaligen Tagesschau-Moderator Ulrich Wickert einen besonderen Gast begrüßen. „Ich habe bis zum letzten Moment gezittert, dass er kommt“, gestand Zimmermann, der 15 Jahre bei den Tagesthemen mit Wickert zusammengearbeitet hatte.

„Superwahljahr“ hatte die Rellinger SPD als Titel für ihren Neujahrsempfang gewählt. „Megawahljahr würde auch zutreffen“, stellte Zimmermann mit Blick auf die Wahlen in den Niederlanden, Frankreich, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen sowie den Wahlen des Bundespräsidenten und Bundestags fest. „Unsere Nachbarn haben es uns dann vorgemacht, wie sie es mit dem Populismus halten. Wir müssen auch entscheiden, wie wir es damit halten“, sagte der SPD-Vorsitzende.

„Dadurch, dass Sie hierher kommen, beweisen Sie, dass Sie Bürger, Staatsbürger, sind. Mitglieder einer Gemeinschaft, in der Sie Verantwortung haben und vielleicht übernehmen“, sagt Gastredner Wickert, der sich in seiner Rede mit den Themen Angst, Solidarität und Verantwortung auseinandersetzte. „Angst ist ein diffuses Gefühl. Ich will ihnen etwas Angst nehmen“, sagte Wickert. Die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten mache ihm keine Angst, ebenso wie die Wahlen in Frankreich und den Niederlanden – allerdings sorge der Trend zum Populismus für Unsicherheit. „Marine Le Pen wird ebensowenig französische Präsidentin wie Frauke Petry Kanzlerin in Deutschland“, war Wickert überzeugt. Auch ein Ergebnis von 15 Prozent, wie es derzeit prognostiziert wird für die Alternative für Deutschland (AfD), mache ihn nicht nervös. „85 Prozent zeigen, dass sie dagegen sind. Was soll’s? Ich glaube, dass die AfD ohnehin nur eine Momentaufnahme ist.“

„Es ist eine gute Idee, jemanden einzuladen, der uns den Spiegel vorhält. Ulrich Wickert ist jemand, der uns einiges über Politik sagen kann – außerhalb der Parteipolitik“, sagte der Elmhorner SPD-Bundestagsabgeordnete Ernst Dieter Rossmann. Er dankte Uschi und Paul Schmidt, die seit 1999 die Reisen des Ortsvereins organisiert hatten und die Aufgabe aus privaten Gründen niederlegten. Als Dank für das Engagement gab es eine Reise nach Berlin und eine Ausgabe von Wickerts Buch „Medien, Macht und Verantwortung“, das der Autor persönlich signierte.

von Bastian Fröhlig

erstellt am 16.Jan.2017 | 16:30 Uhr