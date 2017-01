Täter und Opfer auf Leinwand

vergrößern 1 von 3 Foto: Heiderhoff (2) 1 von 3

Ein Mann mit 70er-Jahre-Brillengläsern, Seitenscheitel und undurchdringlichen Augen. Die auf dem großformatigen Bild zu erkennende Person ist Mark David Chapman – der Mörder des britischen Sängers John Lennon. Das kränklich-weiße Tätergesicht scheint auf dem Werk nahezu nahtlos mit dem Kopf des intellektuell dreinblickenden Lennon zu verschmelzen. Wie steht der Täter zum Opfer? Fragen, die den Künstler Martin Musiol beschäftigen. Der Pinneberger gewährt ab Donnerstag, 19. Januar, 16 Uhr im Schenefelder „Stadtzentrum“ Einblicke in seine Kunst.

„Menschenbilder und Buchkunst“ ist das Motto der Schau. „Es wird spannend“, verspricht Musiol. Der Kunstkreis Schenefeld veranstaltet die facettenreiche Ausstellung im Galerieraum, der im Obergeschosses des „Stadtzentrums“ liegt.

Vier Bilder des Künstlers beschäftigen sich mit dem Thema „Mörder und sein Opfer“. Musiol sagt: „Ich möchte die Täter nicht als Monster darstellen.“ Ein besonderes Augenmerk richtet er auf das Beziehungsgeflecht zwischen den Menschen.

Musiol ist mit der Materie seiner Werke bestens vertraut. Er unterrichtete einst als Lehrer der Akutstation der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Universitätsklinikum Eppendorf. Dort traf er auf Jugendliche, die zuvor andere Menschen aus unterschiedlichten Motiven töteten. Mit seinen Bildern skizziert er eine merkwürdige, nicht tolerierbare und zugleich auch unheimliche Art der menschlichen Persönlichkeit. Zu den dargestellten Prominenten, die getötet wurden, gehören John Lennon, John F. Kennedy, Sharon Tate und Robert Kennedy. „Mit meinen Bildern möchte ich dazu beitragen, dass Menschen eine Idee vom ,Warum der Tat’ bekommen“, sagt Musiol.

Doch der Künstler beleuchtet in seiner Ausstellung nicht nur die dunklen Seiten einzelner Täter. Er präsentiert acht weitere Werke. Zu sehen sind Personen in besonderen Situationen. So malte er etwa eine Gruppe mit nahezu ansteckender Fröhlichkeit. „Mir ging es darum, die Körpersprache nachzuvollziehen“, so der Künstler. Emotionen wie Neugierde und Traurigkeit spielten eine Rolle.

Musiols Buchkunst gehört zum dritten Bereich der faszinierenden Ausstellung. Der Künstler verarbeitet dabei historische Werke wie Bücher von Marx und Lenin auf spielerische Art und Weise zu Kunstobjekten. Er garniert dabei beispielsweise ein ausgehöhltes Buch mit Schlangen aus literarischem Papier.

Musiols Buch „Kopfsteinpflaster Susannenstraße“ bildet den krönenden Abschluss der Ausstellung am 17. Februar ab 18 Uhr. „Ich bin stolz, dass das Buch, dessen Stoff ich seit über 30 Jahren im Kopf hatte, nun endlich erschienen ist“, so der Künstler.

Musiol schildert darin die Szene einer sich an der Susannenstraße im Hamburger Schanzenviertel radikalisierten RAF-Szene. RAF-Mitglieder wie Susanne Albrecht lebten dort zur gleichen Zeit wie der Künstler. Dessen Sohn Marwin singt am 17. Februar ausgewählte Chansons und musiziert auf seiner Gitarre.