Täter stehlen Airbags und Kleidung

Am Wochenende sind in Pinneberg und in Appen insgesamt sieben Autos aufgebrochen worden. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen. Allein in der Nacht zu Sonnabend schlugen die Täter laut Polizei fünfmal zu. Zugang zu den Autos verschafften sie sich, indem sie entweder eine der hinteren Scheiben sprengten oder die auf der Beifahrer- oder Fahrerseite gelegenen zerstörten. Auf diese Weise gelangten sie in das Innere von zwei in der Bahnhofstraße abgestellten Autos sowie in drei weitere, die sich auf einem Parkplatz am Fahltskamp befanden.



Scheiben gesprengt oder eingeschlagen

Auch ein Fahrzeughalter in Appen war betroffen: Er entdeckte am Sonntag die kaputte Heckscheibe. Sein Wagen parkte in der Wedeler Chaussee. Die Tatzeit gibt die Polizei zwischen 5 und 11.30 Uhr an. Zudem wurde ein Auto aufgebrochen, das in einem Parkhaus in der Diesterwegstraße in Pinneberg abgestellt war. Dort sollen die Täter der Polizei zufolge zwischen 17.30 und 19.50 Uhr zugeschlagen haben. Sie verschafften sich durch die hintere Seitenscheibe Zugang. Die Polizei nahm die entstandenen Sachschäden und die Beute auf. Die Täter stahlen Wertgegenstände und Fahrzeugteile. Laut Polizei insbesondere Airbags, ein Navigationssystem und Bluetooth-Lautsprecher. Aber auch Kleidungsstücke steckten die Täter ein.



25 Fälle seit Anfang des Jahres

Die Polizei warnt vor dem aktuellen Hintergrund davor, Wertgegenstände im Auto zu lassen. Auch an der Windschutzscheibe angebrachte Halterungen ließen Rückschlüsse auf ein Navigationsgerät im Handschuhfach zu und böten Anreiz einzubrechen. „Auch im Fußraum, im Kofferraum oder in der Mittelkonsole sichtbar gelagerte Gegenstände erhöhen die Gefahr, Opfer eines Aufbruchs zu werden“, sagt Möller. Ihm zufolge registrierte die Polizei seit Anfang dieses Jahres etwa 25 Fälle von Autoaufbrüchen, in denen die Täter auch etwas stahlen.

Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon (0 41 01) 20 20 entgegen.

von Felicitas Mertin

erstellt am 17.Jan.2017 | 16:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen