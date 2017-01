„Ich bin niemand, der wegguckt“ : Susanne Gilberg-Lemke ist neue Schulleiterin am Schulzentrum Nord

1 von 1 Foto: Mertin 1 von 1

Pinneberg | Susanne Gilberg-Lemke sitzt in ihrem Büro und blickt auf die Uhr. In 30 Minuten beginne die Lehrerkonferenz, sagt sie. Eine halbe Stunde soll also ausreichen, um die neue Schulleiterin kennenzulernen. Schwer macht Gilberg-Lemke es einem nicht. Sie antwortet offen, nimmt sich für einige Fragen ein paar Sekunden Bedenkzeit. Seit 37 Jahren ist die in Soltau (Niedersachsen) geborene Lehrerin im Schuldienst, 1980 wechselte sie bereits nach Pinneberg, an die damalige Georg-Kerschensteiner-Schule (GKS), deren stellvertretende Schulleiterin sie 1991 wurde.

Gilberg-Lemke ist seit 1. Januar neue Rektorin der Schule am Schulenhörn. Ein Blick auf ihren Lebenslauf zeigt: Dieser Schritt ist nur konsequent. Von Anfang an hat die heute 62-Jährige die Entwicklung des Schulzentrums Nord mitbegleitet. 2008 übernahm sie die Kommissarische Leitung der GKS, 2010 war sie Stellvertreterin der neuen Grund- und Regionalschule, die nach räumlicher Fusion 2011 zum Schulzentrum Nord verschmolz. Im Juni 2015 trat sie schließlich kommissarisch die Nachfolge des damaligen Schulleiters Holger Witt an.

Seit vergangener Woche hat sie nun offiziell das Rektor-Büro bezogen. Verantwortung hat sie immer schon übernommen. „Ich bin niemand, der wegguckt“, sagt sie. „Wenn man eine Aufgabe übernimmt, kann man mitgestalten, das war immer mein Motor.“ Schulrätin Adelia Schuldt nickt zustimmend. Sie hat Blumen mitgebracht. Für sie ist Susanne Gilberg-Lemke vor allem die „DaZ-Frau“. Bereits 1980 hat sie die Fachleitung „Deutsch als Fremdsprache“ übernommen, nur zwei Jahre später wurde sie regionale Tagungsleiterin für den Unterricht mit Kindern nichtdeutscher Muttersprache, bis Februar vergangenen Jahres war sie Kreisfachbeauftragte DaZ am Schulamt des Kreises Pinneberg. Drei DaZ-Klassen gibt es derzeit am Schulzentrum Nord. Sie liegen der Schulleiterin genau so am Herzen wie das Ganztagesangebot, das wichtiger werde, weil immer öfter beide Elternteile berufstätig sind. „Wir kommen sonst nicht mehr an die Kinder ran, wenn sie nachmittags allein sind“, sagt sie. Gilberg-Lemke nennt das als Herausforderung für die kommenden Jahre: „Die größte Schwierigkeit ist, zu kompensieren, was das Elternhaus nicht mehr schafft.“ Das Schulzentrum Nord hält ein breites Angebot vor – von Hausaufgabenhilfe über Koch- bis hin zu Sportkursen –, das von der fünften bis zur siebten Klasse sehr gut angenommen werde.

Den Spagat zwischen Kollegium und Schulbürokratie müsse man aushalten können. „Everybodys Darling kann ich als Schulleiterin nicht sein“, sagt die Deutsch-, Mathe- und Musiklehrerin, die nun auch ein offenes Ohr für die Belange ihrer etwa 45 Kollegen, der 512 Schüler sowie deren Eltern haben muss. Dafür sei Aufgeschlossenheit wichtig. Sie sehe sich als Dienstleisterin, sagt Gilberg-Lemke. Die Mutter zweier Töchter findet in der Musik und in ihrem Garten einen Ausgleich zum Schulalltag. Sie kommt richtig ins Schwärmen, wenn sie von dem 1000 Quadratmeter großen Gelände spricht. Manchmal sehe ihr Garten aus wie ein Park. „Beim Gärtnern sieht man direkt, was man geschafft hat – schnelle Erfolge sind wir in unserem Beruf nicht gewöhnt“, sagt sie. Noch schnell ein Foto, dann eilt Susanne Gilberg-Lemke weiter zur Lehrerkonferenz. Viele Jahre wird sie das nicht mehr tun. Schließlich ist sie schon 62 Jahre alt und steht kurz vor der Pensionierung.

von Felicitas Mertin

erstellt am 11.Jan.2017 | 14:00 Uhr

