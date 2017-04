Suche nach dem Traumjob

vergrößern 1 von 2 Foto: pt 1 von 2

Der Girls’ Day, ein Aktionstag zur Motivation von Mädchen und Frauen, sich für technische und naturwissenschaftliche Berufe zu interessieren, ging am 26. April 2001 erstmals über die Bühne. Am Donnerstag, 27. April, rührt Halstenbeks Gleichstellungsbeauftragte Celia Letzgus seit Tagen die Werbetrommel, damit an diesem Tag zahlreiche Interessierte typische Männerberufe kennenlernen können.

Doch nicht nur das „zarte Geschlecht“ ist gefragt. Auch Jungen können in Jobs reinschnupppern, die typisch weiblich sind. So wird an diesem Tag im Rathaus Halstenbek, bei der Feuerwehr, in den Büchereien und in den Kindertagesstätten und bei Tiefbauern der Nachwuchs auf der Suche nach seinem oder ihrem Traumjob sein.

Letzgus hat alles vorbereitet: „Im Rathaus wird außerdem der Beruf der Verwaltungsfachangestellten vorgestellt.“ Sie selbst will Informationen zur Berufswahl, zur Ausbildung und zu Berufen mit guten Zukunftsaussichten geben. Ein bisschen Spaß muss sein: „Zum Abschluss findet die Rathausrallye statt“, hofft Letzgus auf eine große Resonanz. Für den jährlichen Aktionstag engagieren sich das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Initiative D21, die Bundesagentur für Arbeit, der Deutsche Gewerkschaftsbund, die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, der Zentralverband des Deutschen Handwerks und der Bundesverband der Deutschen Industrie.

Die Richtlinien sind klar definiert: „Mit dem Girls’ Day soll langfristig das Berufswahlspektrum von Frauen erweitert werden“, betont Letzgus. Sie nennt weitere Fakten und beklagt Differenzen und Diskriminierung zwischen Mädchen und Jungen: „In Deutschland gibt es um die 400 Ausbildungsberufe. Mädchen entscheiden sich meistens zwischen zehn Berufen, welche überwiegend schlecht bezahlt werden und wenig Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Die Folgen sind finanzielle Abhängigkeit und Altersarmut. Jungen wählen viel selbstverständlicher aus einem breiteren Spektrum, bevorzugen aber gewerblich-technische Berufe.“

Nicht anders stellt sich laut Letzgus die Situation bei der Studienwahl dar. Frauen studieren Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie Sprach- und Kulturwissenschaften. Männer ebenfalls Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, aber darüber hinaus Mathematik, Natur- und Ingenieurwissenschaften. „Sie eröffnen sich also berufliche Optionen mit guten Zukunftsperspektiven und guter Bezahlung“, so Letzgus. Das müsse sich ändern. Letzgus ist unter Telefon (0 41 01) 49 11 02 und per E-Mail erreichbar.>

letzgus@halstenbek.de





von Dietmar Vogel

13.Apr.2017