Autofahrer aufgepasst: Von Montag, 6. Februar, bis Mittwoch, 8. Februar, wird ein Teilstück des Koppeldamms in Tornesch wegen Baumfällarbeiten komplett

gesperrt. Die Sperrung

erfolgt jeweils in der Zeit von 7 bis 16 Uhr zwischen Pastorendamm und Pfahlweg in Höhe des Rückhaltebeckens.

von Geertje Meyer

erstellt am 30.Jan.2017 | 14:04 Uhr

