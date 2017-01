Start ins neue Jahr mit Internet für alle

vergrößern 1 von 3 Foto: Pergande (2) 1 von 3

Mit einer zukunftsweisenden Neuerung hat Ingo Waschkau, Geschäftsführer des Kreisjugendrings (KJR) Pinneberg, die Gäste des Neujahrsempfangs in der Jugendbildungsstätte (Jubi) Victor-Andersen-Haus in Barmstedt überrascht. Gemeinsam mit dem Vertriebsleiter der Stadtnetze Barmstedt, Nils Buttgereit, stellte er den XityLight-Hotspot vor, der ab sofort genutzt werden kann. Der Hotspot sorgt für den drahtlosen Internetzugriff innerhalb der KJR-Räumlichkeiten. Gruppen und Gesellschaften in der Jugendbildungsstätte können kostenlos im Internet surfen. Rund um das Gebäude beträgt die Reichweite knapp 200 Meter.

„Der digitale Wandel ist vollzogen“, freute sich Waschkau. Er begrüßte für den verhinderten Vorsitzenden Mats Hansen Besucher und Unterstützer aus der Bundes-, Landes-, Kreis- und Kommunalpolitik, aus dem Kreis Landrat Oliver Stolz und Kreispräsident Burkhard Tiemann sowie Vertreter aus der Wirtschaft, von Vereinen, Verbänden und Organisationen. „Der Kreisjugendring wird 70 Jahre alt, und das wird mit einem großen Familienfest gemeinsam mit der Kreisfeuerwehr, die 125 Jahre alt wird, dem Medienpartner Beig-Verlag und befreundeten Jugendverbänden gefeiert“, kündigte er an. Er erinnerte zudem an den Gründer und Uetersener Bürger Victor Andersen, der vor 70 Jahren einen freien, demokratischen Jugendring ins Leben rief.

Die erfolgreiche Jugendverbandsarbeit zeigten die 10 000 Übernachtungen jährlich, die die Jubi zu einem lebendigen Ort für alle Altersgruppen mache. Die Herzstücke des KJR sind laut Waschkau die Aktion Ferienpass, Aus- und Fortbildung sowie Integrationsarbeit. Kernthema sei die politische Bildung.

Den Zukunftsausblick 2030 gab Alexandra Ehlers vom Landesjugendring. Sie berichtete vom vorangegangenen Treffen von Vereinsvertretern in der Jubi, das sich mit Auswirkungen des digitalen Wandels auf das Vereinsleben sowie jugendgemäße Entwicklung und die Abgabe von Verantwortung an junge Menschen beschäftigt hatte: „Jugendarbeit bleibt weiterhin attraktiv, Vereine sind kein Auslaufmodell, sie bleiben die größte Bürgerbeteiligung des Landes.“ Zentrale Aufgaben seien, alle mitzunehmen und das reale Zusammenkommen von Menschen zu fördern. „Jugendverbände sind Ort der Persönlichkeitsentwicklung“, so Ehlers.

Ein Anliegen sei, junge Menschen frühzeitig in die Verantwortung einzubeziehen. „Transparenz und Demokratie mit basisdemokratischer Willensbildung stehen im Mittelpunkt“, sagte sie. Aber Ehrenamt koste Zeit. Sie befürwortete das norwegische Modell, bei dem Ehrenamtler zehn Tage im Jahr für Aufgaben frei bekämen.