„Sport kommt im Land zu kurz“ : Sportpolitische CDU-Sprecherin Barbara Ostmeier kritisiert das Land

Kreis Pinneberg | Der Sport kam in der Vergangenheit in Schleswig-Holstein zu kurz. Zumindest wenn es nach Barbara Ostmeier von der CDU-Landtagsfraktion geht. Verantwortlich dafür macht sie Sanierungsstau und fehlende Unterstützung des Landes.

„Mir ist es wichtig, dem Sport in der politischen Debatte mehr Gewicht zu geben“, sagt die sportpolitische Sprecherin der Landesfraktion und verweist auf die gesamtgesellschaftliche Relevanz. Der Kreis Pinneberg sei zwar im Vergleich zu anderen Landkreisen gut aufgestellt was die Sportstätten betreffe. Er müsste aber auch weiterhin gefördert werden, um diesen Status halten zu können. Die Fraktion habe vor drei Jahren eine große Anfrage zum Sanierungsbedarf kommunaler Sportstätten gestellt. „Denn ohne eine funktionale und bedarfsgerechte Sportstätte kann Sport in seiner Vielfalt nicht stattfinden“, befindet die 55-jährige Ostmeier. Die Anfrage habe ergeben, dass von 3808 Sportstätten im Land etwa ein Drittel sanierungsbedürftig sei. „Deswegen haben wir als CDU das Programm ,Sanierungsoffensive Sportstätten’ initiiert.“ Bau und Unterhaltung kommunaler Sportstätten liegen zwar in der Zuständigkeit der Kommunen. Sie werden aber beispielsweise durch die Städtebauförderung vom Land unterstützt.

Ostmeier kritisiert: „Das Politikfeld Sport ist auf Landesebene bisher immer noch Nebensache.“ Das Land müsse an dieser Stelle einen Rahmen geben, über Kreise und Grenzen hinweg. Die stiefmütterliche Behandlung kann die Hetlinger Politikerin nicht nachvollziehen. „Als Wirtschaftsfaktor trägt er jährlich 90 Milliarden Euro zur Bruttowertschöpfung bei“, weist sie auf die wirtschaftliche Relevanz hin.

Mit der CDU-Landtagsfraktion habe sie einen Masterplan für das „Sportland Schleswig Holstein“ erarbeitet. Der sehe vor, die allgemeine und artenspezifische Entwicklung des Sports zu fördern. Breiten- und Gesundheitssport sollen davon genauso profitieren wie Leistungssport. Außerdem möchte Ostmeier eine bessere Verzahnung von Sport und Tourismus im Land erreichen. Zum Beispiel wünscht sie sich neue Sportveranstaltungen in Schleswig-Holstein. „Die Akquisition von nationalen und internationalen Sportveranstaltungen halte ich für wichtig – nicht nur im Bereich Segeln “, sagt sie. Potenzial habe laut Ostmeier Handball. „Warum sind wir denn noch kein Handball-Land?“ Solche Veranstaltungen könnten das Image des Landes nachhaltig verbessern.

Auch mehr Sport im schulischen Ganztag sei wünschenswert. „Durch längere Schulzeiten leiden insbesondere Vereine“, sagt Ostmeier. Darüber hinaus könntne zu viele Kinder nicht schwimmen. Für die Gewährleistung des Schwimmunterrichts auch in Schulen sei aber eine ausreichend Versorgung mit Schwimmstätten im Land wichtig, so Barbara Ostmeier. Über die Finanzierung mache sie sich keine Sorgen. „Schleswig-Holstein hat im Moment ausreichend Gelder, die zur Verfügung stehen.“

von Kira Oster

erstellt am 03.Jan.2017 | 09:26 Uhr