Sportförderung: SPD und FDP ziehen an einem Strang

Der Streit um die neue Sportförderrichtlinie der Stadt Elmshorn: SPD und FDP ziehen jetzt an einem Strang, um eine Lösung zu finden. Knackpunkt ist der Paragraf 2, in dem geregelt wird, wer überhaupt berechtigt ist, einen automatischen Zuschuss der Stadt zu erhalten. Die Grünen hatten sich dafür stark gemacht, dass nur Vereine gefördert werden, die mindestens 20 Jugendliche bis 18 Jahren haben und zusätzlich noch einen Kinder- und Jugendanteil von 20 Prozent aufweisen. Damit wären 49 Prozent der Elmshorner Vereine aus der Förderung herausgefallen (wir berichteten). Die CDU hatte den Grünen-Vorschlag im Sportausschuss zunächst unterstützt, dann aber eine Rücknahme und die Vertagung auf den Weg gebracht.

SPD und FDP hatten den Grünen-Vorstoß dagegen abgelehnt. Die beiden Parteien sprechen sich ausdrücklich für eine jugendorientierte Förderung aus, aber auch für eine, die nicht fast die Hälfte der ehrenamtlich geleiteten Sportvereine ausschließt. „Daher hat die SPD im Ausschuss beantragt, Jugendliche nicht nur bis zu einem Alter von 18, sondern auch junge Menschen bis 26 Jahren im Rahmen der Prüfung der Förderungsvoraussetzungen zu berücksichtigen. Dadurch erreichen mehr Vereine die Mindestanzahl an jungen Menschen als bei der Altersgrenze 18 und können so Zuschüsse erhalten“, erläuterte SPD-Pressesprecherin Dörte Köhne-Seiffert. „Unser sportpolitischer Sprecher Arne Klaus hat gemeinsam mit den Mitgliedern der Fraktionsarbeitsgruppe jeden einzelnen Punkt der Richtlinie unter die Lupe genommen und viele Änderungsvorschläge eingebracht. Dabei hat sich der Wunsch herauskristallisiert, die Förderung stärker an die geleistete Arbeit im Bereich der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu koppeln.“

Die FDP-Fraktion sprach sich für einen ähnlich lautenden Vorschlag aus und wollte das Alter auf 26 Jahre heraufsetzen. „Die tägliche Leistung, die in den Sportvereinen vollbracht wird, sollte nicht durch eine zu strenge Fassung der Richtlinie zum Erliegen kommen. Wir sind dankbar, dass in Elmshorn vor Ort viele tolle Vereine aktiv sind und Wassersport genauso betrieben werden könne wie auch Tanzen, Squash, Ballsportarten, Sportschießen, Schach und viele weitere tolle Sportarten“, betonte der FDP-Politiker Pascal Mangels.

Verwundert über das Ansinnen der Grünen zeigen sich die Liberalen und Sozialdemokraten auch deshalb, weil sich die Grünen für eine finanzielle Unterstützung des Leibniz Sport Club aus der städtischen Sportförderung eingesetzt hatten und gleichzeitig einen Vorschlag für die Sportförderrichtlinie beschließen wollten, der dazu führen würde, dass der selbe Verein von der Förderung ausgeschlossen würde, da die Zahl Jugendlicher im Verhältnis zur Gesamtmitgliederzahl des Vereins zu gering sei.

„Die zukünftige Förderpolitik darf nicht von Ausnahmen bestimmt sein, sondern soll den Vereinen Planungssicherheit geben“, kritisiert Mangels das aus seiner Sicht widersprüchliche Verhalten der Grünen. Die neue Richtlinie soll in diesem Halbjahr beschlossen werden.







von Christian Brameshuber

erstellt am 09.Jan.2017 | 13:36 Uhr

