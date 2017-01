„Befriedigend“ für die Verwaltung : SPD-Fraktionschefin Angela Traboldt im Tageblatt-Interview

1 von 1 Foto: erdbrügger 1 von 1

Pinneberg | Klare Worte von der Pinneberger SPD: Sie nimmt die Verwaltung in die Pflicht. „Die Stadt Pinneberg hat es bislang versäumt, Förderanträge für die Schulbaumaßnahmen zu stellen. Das beklagen wir sehr und bauen auf die Aussagen der Verwaltung, in 2017 alle geplanten Maßnahmen erfüllen zu können“, sagt SPD-Fraktionschefin Angela Traboldt im Interview mit shz.de.

Wie lautet Ihr Fazit für 2016?

Angela Traboldt: Das Jahr der Labyrinthe auf der Suche nach der exakten Richtung. Das Fehlen der Jahresabschlüsse lähmte das Handeln der Verwaltung insbesondere im Bereich der Schulsanierungen. Für die Unterbringung der Flüchtlinge wurden seitens der Verwaltung diverse Vorschläge unterbreitet, die zum Teil nicht entscheidungsreif waren. Dennoch ist es gelungen, alle Asylsuchenden adäquat unterzubringen. Die Umstrukturierung in der Verwaltung hat im Hinblick auf die Vorgehensweise auch Irritationen ausgelöst, die Verbesserung muss sich noch erst erweisen. Ob die neuen Strukturen tatsächlich den gewünschten Effekt haben und zu Verbesserungen führen, bleibt abzuwarten. Wir schauen allerdings positiv in das neue Jahr und hoffen darauf, dass der richtige Weg gefunden wird.

Welche wichtigen Initiativen Ihrer Fraktion sind im alten Jahr gelungen?

Der städtische Haushalt wurde mit uns auf den Weg gebracht und damit haben wir Verantwortung übernommen, dass wichtige Projekte der Stadt Pinneberg auch weiter realisiert werden können. Exemplarisch sind wegweisende Maßnahmen zu nennen, beispielsweise der Erweiterungsbau an der Johann-Comenius-Schule, der Umbau des Bahnhofsumfeldes und der Bau der Westumgehung, die nicht nur eine erhebliche Entlastung des innerstädtischen Verkehrs bringen wird, sondern auch die Voraussetzung ist, um weitere Gewerbeflächen auszuweisen und Gewerbe ansiedeln zu können. Die SPD hat den Anschub für die Entwicklung der Müßentwiete gegeben, wir erwarten nun eine zügige Umsetzung. Eine weitere wichtige Initiative unserer Fraktion war die Weiterentwicklung des ehemaligen Eggerstedt-Kasernengeländes. Die in jeder Hinsicht positive Entwicklung im Bereich der Wohn-bebauung und der Gewerbeansiedlung ist ein Zugewinn für die Stadt. Mit viel Engagement haben wir uns für die Entwicklung des Mühlenau-Quartiers eingesetzt und sehen sehr optimistisch der Verwirklichung entgegen. Auch hier wurden von uns Akzente gesetzt, wir haben hartnäckig daran festgehalten, dass ein Teil öffentlich geförderter Wohnungen in die Planungen aufgenommen wurde. Wir bieten neben unserer guten Infrastruktur auch ein besonderes Plus, die gute Anbindung im öffentlichen Nahverkehrsnetz. Auch deshalb bleibt die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in der Metropolregion und besonders in der Stadt Pinneberg nicht nach. Hier wollen wir weiterhin Akzente setzen.

Was hat nicht geklappt?

Bei den Aufzählungen, was nicht alles geklappt hat, muss man die Frustrationsgrenze in diesem Jahr etwas höher ansetzen. Bedauerlicherweise sind bei weitem nicht alle Vorhaben der Schulbausanierungen realisiert worden. Die wiederholt mangelnde Erfüllungsquote der Sanierungen ist auch ein Resultat der haushaltslosen Zeit. Das beklagen wir sehr und bauen auf die Aussagen der Verwaltung, in 2017 alle geplanten Maßnahmen erfüllen zu können. In diesem Zusammenhang: Es ist nicht mehr nachvollziehbar, dass die Arbeiten an der Fassade im Innenhof der THS nicht beendet werden können.

Was muss 2017 klappen?

Alles das, was uns von der Verwaltung immer wieder vollmundig versprochen wird. Dazu gehört die nunmehr schon mehrfach erwähnte Schulbausanierung. Die Stadt Pinneberg hat es bislang versäumt, Förderanträge für die Schulbaumaßnahmen zu stellen. Das muss auf alle Fälle erfolgen, denn wir brauchen dringend die bereitgestellten Fördersummen. Wir erwarten den termingerechten Bau der Westumgehung und sehen mit Spannung der Entwicklung des Bahnhofsumfeldes entgegen. Der Sportentwicklungsplan ist im Werden und wird mittelfristig die Stärken und Schwächen unserer städtischen Sportstätten aufzeigen.

Was wünschen Sie sich von den Pinneberger Bürgern?

Weiterhin so viel Engagement im ehrenamtlichen Bereich. Ich habe großen Respekt davor, was Pinneberger für Pinneberger leisten. Die positive Stimmung in der Stadt zeigt sich an der aktiven Teilnahme an diversen Veranstaltungen. Wir hoffen, dass die Angebote auch weiterhin großen Zuspruch haben werden.

Wenn Sie eine Million Euro hätten, für welche Projekte würden Sie das Geld ausgeben? Ausgenommen sind die anstehenden Großinvestitionen.

Für all die Wünsche, die wir bislang wegen fehlender finanzieller Mittel nicht umsetzen können. Vor allem die Bereiche Sport und Kultur könnten gut eine Finanzspritze gebrauchen.

Welche Note würden Sie der Verwaltung geben?

Die Verwaltung – das sind sehr viele Menschen, die sich engagiert und im Sinne ihrer Aufgabe als Dienstleister für die Bürger der Stadt einsetzen. Das ist gut so und positiv zu bewerten. Dinge, die nicht klappen, ärgern uns natürlich, es steht zu hoffen, dass die Zahl der Fehlleistungen in überschaubarer Zeit deutlich reduziert werden kann. Alles in allem die Note drei.

Angenommen, es wäre möglich: Für welchen Bundespolitiker würden Sie sich entscheiden, damit er Pinneberg ein halbes Jahr lang „regiert“?

Für keinen. Die Kommunalpolitik folgt eigenen Gesetzen und kann in den Pinneberger Gremien auf viele Experten unterschiedlicher Fachrichtungen bauen. Wenn diese eng und effektiv zusammenarbeiten und sich wechselseitig ergänzen, fügen sie sich zu einem qualitativ hochwertigen Gesamtbild, das sich gemeinsam mit der Verwaltung um die vielen Belange der Stadt kümmert. So viel Energie kann ein einzelner Bundespolitiker nicht aufbringen. Schon gar nicht als eine Art Überflieger für einige Monate.

Haben Sie persönlich einen guten Vorsatz für das neue Jahr?

Gesund bleiben.

