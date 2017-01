„Uns stehen schwierige Jahre bevor“ : SPD-Amerika-Experte spricht in Quickborn über den neuen Präsidenten der USA

1 von 1 Foto: Sabrina Lincke 1 von 1

Quickborn | Donald Trumps Amtsantrittsrede in der vergangenen Woche war mehr eine Kampfansage als ein präsidialer Einstieg. Sie machte deutlich, dass zukünftig aus Amerika ein anderer transatlantischer Wind weht. „Amerika first“ ist Trumps Credo. Um seine Ziele durchzusetzen, scheut er keine Konflikte und setzt auf hartes Durchgreifen, harte Deals und harte Auseinandersetzungen. Während seine Anhänger bei der Amtsantritts-Rede gejubelt haben, protestierten in New York 20.000 Menschen. „Not My President“ war auf ihren Plakaten zu lesen. Der Trump-Tower an der Fifth Avenue muss derzeit gesichert werden – für eine halbe Million US-Dollar am Tag.

„Schon diese Feierlichkeiten haben gezeigt, dass Trump ein Konfliktverstärker ist“, sagte SPD-Amerika-Experte Karsten Voigt am vergangenen Sonnabend in einer Diskussionsrunde der Quickborner Sozialdemokraten. „Mich persönlich stört sein Menschenbild. Er agiert als Macht- und Finanzmensch. Sein Spannungsverhältnis von Macht und Moral ist nicht ausgewogen.“

Voigt folgte einer Einladung von SPD-Ortsverbands-Chef Jens Olaf Nuckel und dem SPD-Bundestagsabgeordneten Ernst Dieter Rossmann zum vormittäglichen Meinungsaustausch in den Räumen der Quickborner Firma Metaplan. Themen waren die möglichen Auswirkungen des Amtswechsels auf die deutsch-amerikanischen Beziehungen und die Weltpolitik.

Voigt stammt aus dem Kreis Pinneberg, war außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und Präsident der parlamentarischen Versammlung der Nato. Derzeit engagiert er sich im Beirat der Atlantischen Initiative und im Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Für ihn ist klar, dass Deutschland und Europa durch Trumps Präsidentschaft schwierige Jahre bevorstehen. „Daraus ergeben sich für uns neue Aufgaben. In asymmetrischen Beziehungen fragt sich der Schwächere, ob und wie er die Politik des Stärkeren beeinflussen kann. Und der Stärkere fragt sich, wie relevant der Schwächere bei der Durchsetzung seiner Werte und Interessen ist. Das hat schon früher zu Unstimmigkeiten zwischen Deutschland und Amerika geführt. Zukünftig werden sich diese Konflikte verschärfen“, prognostizierte Voigt.

Viele offene Fragen

Die 20 Diskussionsteilnehmer hatten viele Fragen: „Wie entwickeln sich die weltweiten Koalitionen?“, „Sind internationale Wirtschaftskriege möglich?“, „Wieviel Einfluss hat Trump auf Europa?“, „Werden und können Trumps politische Mitstreiter Einfluss nehmen?“. Ein Teilnehmer hoffte auf EU-Solidarität: „Alle sind gegen Trump, das kann doch ein Signal sein, dass die Europäer wieder zusammen finden.“ Voigt blieb gelassen: „Das alles kann sein, muss aber nicht. Wir sollten aber schnell eine gemeinsame europäische Haltung finden. Es wird noch spannend.“

Für Voigt ist Trump kein Faschist, er habe aber faschistische Elemente. Rossmann: „Dass wir wieder über Faschismus reden, ist eigentlich unvorstellbar.“ Die Politik der Mauern und Fremdenfeindlichkeit sei ja durch die AfD auch in Deutschland auf dem Vormarsch. Voigt bestätigte: „Eine gefährliche Entwicklung. Viele Menschen fühlen sich hier wie dort benachteiligt, sehen ihre Wertevorstellungen bedroht und haben Angst vor dem Neuen.“

Voigt warb für ein politisches Mitwirken jedes Einzelnen: „Alle sollten aufklären und netzwerken. Wir sind darauf angewiesen, dass die liberalen und fortschrittlichen Kräfte in den USA wieder an Stärke gewinnen und dass der Rechtspopulismus an Boden verliert“. Doch der Amerika-Experte weiß auch, dass ein möglicher Umschwung nicht von außen, sondern von innen beginnen muss: „Die einzige Hoffnung, die ich habe ist, dass sich die amerikanische Gesellschaft wehrt.“

von Sabrina Lincke

erstellt am 23.Jan.2017 | 10:00 Uhr