Sinz-König wechselt nach Wedel

Was für ein Vertrauensbeweis: Am Donnerstag votierten Wedels Ratsmitglieder im nichtöffentlichen Teil der Sitzung einstimmig für Gisela Sinz-König (Foto). Damit ist der Weg frei für die Halstenbeker Stadtplanerin und Ressortleiterin für Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt, am 1. April den Chefposten des Fachbereichs Bauen und Umwelt in der 32 000-Einwohner-Stadt an der Elbe zu übernehmen. Sie folgt auf Klaus Lieberknecht, der in den Ruhestand geht.

Halstenbek war für die Hamburgerin, die aus der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen erst am 14. Juli 2014 in die Baumschulgemeinde wechselte, nur eine Zwischenstation. Auch wenn sie sich im Rathaus im Team „sehr wohl gefühlt hat“, mit Linda Hoß-Rickmann eine „Super-Chefin“ gehabt und die „angenehme Atmosphäre genossen“ habe, ist die Verlockung nach mehr größer. Statt bisher für ein 20-köpfiges Team ist Sinz-König künftig für 80 Mitarbeiter verantwortlich. Aus zwei Fachdiensten werden fünf: Akten aus dem Gebäudemanagement, Umweltschutz, Bauverwaltung, Stadt- und Landschaftsplanung sowie Bauaufsicht gehen künftig über den Schreibtisch von Sinz-König. Hinzu kommt noch der Hochwasserschutz.

Halstenbeks Posten wird neu ausgeschrieben. Sollte sich bis zum 1. April niemand finden, dürfte voraussichtlich Renate Klüver vom Fachdienst Bauverwaltung kommissarisch die Ressortleitung übernehmen.

von Dietmar Vogel

erstellt am 28.Jan.2017 | 16:00 Uhr

