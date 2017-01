Einbrüche in Pinneberg : Sieben Autos an einem Wochenende aufgebrochen

Pinneberg | In Pinneberg sind am vergangenen Wochenende insgesamt sieben Autos aufgebrochen worden. In der Nacht von Freitag, den 13. Januar 2017, auf Samstag, den 14. Januar 2017, schlugen unbekannte Täter gleich fünfmal zu, indem sie entweder eine der hinteren Dreiecksscheiben sprengten oder die auf der Beifahrer- oder Fahrerseite gelegene vordere Fensterscheibe zerstörten. Anschließend durchsuchten die Diebe im Rahmen ihres Beutezuges die Fahrzeuginnenräume. Betroffen waren zwei in der Bahnhofstraße abgestellte PKW sowie drei weitere auf einem Parkplatz im Fahltskamp.

Am Sonntag zerstörten Unbekannte darüber hinaus in der Zeit von 5 Uhr bis 11.30 Uhr die Heckscheibe eines in der Wedeler Chaussee in Appen abgestellten PKW sowie in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19.50 Uhr die hintere Seitenscheibe eines in einem Parkhaus in der Diesterwegstraße in Pinneberg abgestellten Fahrzeugs.

Neben den entstandenen Sachschäden durch die gewaltsamen Aufbrüche der Fahrzeuge erbeuteten die Diebe verschiedene Wertgegenstände und Fahrzeugteile, wie insbesondere Airbags, ein Navigationssystem und Bluetooth-Lautsprecher, aber auch weniger wertvolle Dinge wie beispielsweise Kleidung. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Die Polizei rät, keine Wertgegenstände im Fahrzeuginneren aufzubewahren. Insbesondere sichtbar an der Windschutzscheibe angebrachte Navigationshalterungen lassen Rückschlüsse auf ein entsprechendes Navigationsgerät im Handschuhfach zu. Auch im Fußraum, im Kofferraum oder in der Mittelkonsole sichtbar gelagerte Gegenstände erhöhen die Gefahr, Opfer eines Kfz-Aufbruchs zu werden.

erstellt am 16.Jan.2017 | 15:19 Uhr

