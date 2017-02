Region Pinneberg in Kürze : +++ SH will Fußfesseln einsetzen +++ 1000 Euro für die Schenefelder Tafel +++ Hasloh wünscht sich eine Busanbindung +++

1 von 1 Foto: Susann Prautsch 1 von 1

Schleswig-Holstein Bei der Überwachung sogenannter islamistischer Gefährder will Schleswig-Holstein – ebenso wie Hamburg – dem Kurs des Bundes mit dem Einsatz elektronischer Fußfesseln folgen. „Nach Abschluss der Bundesgesetzgebung werden wir die Maßnahme in eine landesgesetzliche Regelung überführen“, kündigte Innenminister Stefan Studt (SPD) an.

Schenefeld Engagement für Schenefeld: Die Werbegemeinschaft des „Stadtzentrums“ und der im Center ansässige Vodafone Shop haben einen Scheck in Höhe von 1000 Euro an die Schenefelder Tafel übergeben.

Hasloh Die Sperrung der Brücke zwischen Bönningstedt und Norderstedt wird bald zu Ende sein. Die Konsequenzen spürte auch die Gemeinde Hasloh, allerdings nicht nur in negativer Hinsicht: Die Buslinie 295 wurde seit Beginn der Bauarbeiten in Bönningstedt durch Hasloh geleitet. „Das war für die Bürger sehr angenehm“, sagte Bürgermeister Bernhard Brummund (SPD) während der Sitzung des Bau- und Wegeausschusses Hasloh. Doch sobald die neue Brücke fertig sei, werde auch die Buslinie ihre gewohnte Route fahren. „Es sieht leider sehr stark danach aus, als würden wir es nicht schaffen, die Linie bei uns zu halten“, berichtete Brummund. Er sei jedoch sehr erpicht darauf, eine angemessene Lösung für Hasloh zu finden: „Wir sind dabei“, versicherte er.

Elmshorn Die Anwohner des Gartenwegs im Süden Elmshorns haben es satt. Seit einiger Zeit häufen sich die nicht entsorgten „Tretminen“ im wahrsten Sinne des Wortes am Wegesrand. Noch versuchen die verärgerten Bewohner den oder die Hundebesitzer mit roten Papierfähnchen auf denen „Warum“ oder ein „trauriger Smiley“ zu sehen ist, zur Einsicht zu bringen.

Pinneberg Die Pinneberger Naturfreunde planen für Freitag, 10. Februar, eine Wanderung. Startpunkt ist der Bahnhof Elmshorn. Von dort geht es zur Kirche St. Nikolai, später an der Krückau entlang über Kölln-Reisik zurück. Eine Einkehr in Elmshorn ist vorgesehen. Die Tourenlänge beträgt etwa elf Kilometer. Treffpunkt ist um 9.50 Uhr der Bahnhof Pinneberg. Anmeldung bis Mittwoch, 8. Februar, unter Telefon 04101-34927 oder per E-Mail an naujox@naturfreunde-sh.de.

Bokholt-Hanredder Die Gemeinde Bokholt-Hanredder ist mit den Plänen für das Neubaugebiet in Offenau wieder einen Schritt weiter. Während der jüngsten Sitzung des Gemeinderats im „Bürgerhaus“ fassten die Politiker unter anderem den Satzungsbeschluss für den B-Plan Nummer 20. Zudem stimmten sie dem Vorschlag des Umwelt- und Verkehrsausschuss zu, die Erschließungsstraße Eichenring zu nennen.

Uetersen Der Familienverein „Sport & Spass“ freut sich auf Sonnabend, 11. März. Dann beginnt um 20 Uhr der diesjährige Sportlerball, der allen Tanzbegeisterten offensteht. Gefeiert wird in der Gaststätte „Zur Erholung“. Dort und in der Geschäftsstelle des Sportvereins, Großer Sand 34, gibt es Karten. Sie kosten acht Euro. An der Abendkasse kosten die Tickets zehn Euro. Es gibt eine große Tombola mit tollen Preisen.

Hamburg Einen neuen Blick auf das Werk der Malerin Paula Modersohn-Becker (1876-1907) will das Bucerius Kunstforum in Hamburg bieten. Unter dem Titel „Paula Modersohn-Becker. Der Weg in die Moderne“ zeigt die Schau rund 80 Werke, darunter auch weniger bekannte Gemälde und Zeichnungen der Künstlerin, die als eine der bedeutendsten Vertreterinnen des modernen Expressionismus gilt.