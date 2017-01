Übernahme reibungslos geglückt : Seit August ist der ASB für die Hasloher Kitas „Robinson“ und „Wurzelwerk“ verantwortlich

1 von 1 Foto: Springer 1 von 1

Hasloh | Große Erleichterung herrschte im Mai vergangenen Jahres in Hasloh, als feststand, dass der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) die Trägerschaft für die Kindertagesstätte „Robinson“ und den Waldkindergarten „Wurzelwerk“ übernehmen wird. Zuvor hatte der Vorstand der Elterninitiative der Kindertagesstätte entschieden, den Betrieb in professionelle Hände zu legen.

„Wir haben im Vorhinein viele konstruktive Gespräche geführt und schnell gemerkt: das passt“, sagte Regionalgeschäftsführer Sören Strohbach im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Zeitrahmen sei sehr sportlich gewesen, denn die Übernahme sollte bereits zum 1. August erfolgen. Federführend bei der Umsetzung war dabei der ASB-Fachreferent Kindertagesstätten, Alexander Frädrich. „Wir haben am pädagogischen Konzept nichts verändert, sondern zunächst lediglich einen neuen Betreuungsvertrag ausgearbeitet“, erklärte der Referent.

Allerdings habe dann der Lieferant des Mittagessens gekündigt, so dass ein anderer Caterer gesucht werden musste. Seit Oktober habe die Kita einen neuen, wesentlich günstigeren Anbieter. „Wir warten noch den Abschluss der Buchhaltung der vergangenen zwei Monate ab, voraussichtlich können wir dann den Preis senken“, kündigte Frädrich an. Robinson-Leiterin Gabriele Liebert leistete ihren Beitrag zum Erfolg, indem sie von Anfang an Kontakt und Austausch mit anderen ASB-Kitas suchte und sich so schnell ein Netzwerk aufbaute. „Hier arbeitet wirklich ein sehr motiviertes und engagierte Team“, lobte Frädrich.

Strohbach sieht die Übernahme als laufenden Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist. „Keine Kita ist gleich wie die andere, das hier ist ein zum Beispiel kleinerer Betrieb, da müssen die Verwaltungsabläufe entsprechend angepasst werden“, sagte er. Da der ASB inzwischen als Organisation ein Qualitätszertifikat erhalten habe, gelte es nun, dies in den Betrieben zu implementieren, ergänzte Frädrich. „Das gilt für den pädagogischen Bereich, aber auch für die Personalauswahl und -führung oder die Inklusion“, sagte Frädrich.

Aktuell besuchen 32 Kinder die Hasloher Einrichtung, an der vor kurzem das offizielle Schild des neuen Trägers prangt. „Personell sind wir mit drei Erzieherinnen und mir als Leitung gut aufgestellt, was aber noch fehlt, ist eine sogenannte Springkraft“, sagte Liebert. Diese soll für 30,5 Stunden in der Woche angestellt werden und sowohl eine feste Gruppe betreuen als auch Vertretungen übernehmen, wenn andere Urlaub machen oder eine Fortbildung wahrnehmen. Interessierte können mit Liebert per E-Mail an g.liebert @asb-sh.de Kontakt aufnehmen.

„Als nächstes wollen wir das Konzept der Kita verschriftlichen und beim Jugendamt einreichen“, kündigte Frädrich an. Praktisch umgesetzt wird es bereits: „Momentan haben wir zwei Monate lang spielzeugfreie Zeit“, erklärte Liebert. Den Kindern stehen dafür jede Menge unterschiedlicher Bastelmaterialien zur Verfügung: Holz, Karton, Knöpfe, Federn Farbe, Papier und vieles mehr. „Jedes Kind macht sein eigenes Projekt – es ist faszinierend zu sehen, was dabei alles heraus kommt“, betonte die Leiterin.

Den Übernahmeprozess empfindet Liebert als gut gelungen. „Die Aufnahme in die ASB-Familie war sehr warmherzig und entgegenkommend“, so Liebert. Dazu sagt Frädrich: „Auch das Feedback innerhalb des ASB ist sehr gut, weil das Personal so engagiert ist.“ Der kollegiale Umgang bestehe auch darin, dass „andere interessant finden, was ich mitbringe“, betonte Liebert. Mit einem Wort beschreibt sie die Zusammenarbeit so: „Befruchtend“.

von Ute Springer

erstellt am 12.Jan.2017 | 16:30 Uhr