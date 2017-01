Hauptversammlung : Sechs Jahrzehnte in der Feuerwehr

1 von 1 Foto: schmidt 1 von 1

Kummerfeld | Drei Stunden dauerte die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr in Kummerfeld. Aber es gab auch viel zu tun: Neben dem üblichen Prozedere gab es dieses Jahr besonders viele Ehrungen, Beförderungen, Danksagungen, Verabschiedungen und Neuaufnahmen. Bei so viel Bewegung kann man getrost sagen: Es ging ein Ruck durch die Freiwillige Feuerwehr Kummerfeld.

Herausragend war die Ehrung von Jürgen Alves, für 60 Jahre in der Truppe. Seine Kameraden wollten mit dem Applaus gar nicht mehr aufhören, erhoben sich schließlich sogar spontan von den Sitzen. In seiner Rede erinnerte der „Feuerwehrdinosaurier“ an die Anfänge seiner Truppe: Damals passten die abgetragenen Uniformen noch alle in einen einzigen Schrank, in einer Art Scheune standen zwei Feuerwehrwagen und der Aufenthaltsraum der Kameraden befand sich im Gemeindebüro. Seither hat sich einiges getan. Mit den Worten: „Ich habe jetzt auch hier meinen Mund zu halten“, beendete der ehemalige Wehrführer bescheiden seine Ansprache. 24 Jahre lang stand er an der Spitze der Einsatzkräfte.

Für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde Carl Ahrens geehrt. Die Bürgermeisterin Kummerfelds, Erika Koll (SPD), steckte ihm die Nadel an – mit etwas Mühe, sie wollte nicht durch das neue Jackett. Ahrens wurde außerdem zum Hauptfeuerwehrmann mit drei Sternen befördert und zum Kassenprüfer ernannt.

Fünf Verabschiedungen mussten begangen werden, keine davon allerdings aus Mangel an Interesse. Oft waren Umzüge der Grund, manchmal Zeitnot, die neben Beruf und Familie die hohe Investition von Freizeit nicht mehr zuließ. Dafür gab es aber auch zwei Neuzugänge: Fenja Bruhn stieg von der Jugendfeuerwehr in die Einsatztruppe auf und Torsten Knoop trat neu bei – nach einigen Jahren in der Werksfeuerwehr des Atomkraftwerks Brunsbüttel, zog er mit seiner Freundin nach Kummerfeld und will sich nun hier engagieren. Beide unterschieben ihre Verpflichtungen und ihnen wurde der Feuerwehrhelm überreicht.

Ein besonderes Ereignis im vergangenen Jahr war die Auslieferung neuer Digitalfunkgeräte, zu deren Bedienung in Sonderdiensten ausgebildet wurde. Die Kummerfelder gehören damit zu den ersten fünf mit Digitalfunk ausgestatteten Wehren. „Ein großes Problem ist aber noch die Funkverständigung und Bedienung beim Atemschutzeinsatz. Hier erwarte ich eine schnelle, sinnvolle und wirtschaftliche Lösung von den Verantwortlichen“, sagte Wehrführer Marc-Oliver Peters in seinem Jahresbericht.

Wenn die Sitzung auch lang dauerte durch die vielen Würdigungen, so lohnte sich dieser Zeitaufwand durchaus: Die Kameradschaft, Wertschätzung und der gegenseitige Respekt brauchen Zeit und die nimmt man sich bei der Feuerwehr, und zwar zu Recht. Der stellvertretende Wehrführer Carsten Timm beschrieb es treffend: „Viele fragen: Hast du ein Hobby? Ist es wirklich eine Freizeitbeschäftigung, nachts um 3 Uhr aufzustehen und zu einem Einsatz zu fahren? Ein Hobby? Ich antworte: ,Ich habe kein Hobby, ich bin bei der Feuerwehr.‘“