Die Lust am Schreiben entdecken : Schriftsteller aus Hamburg begeistert Schüler aus Halstenbek

Halstenbek | Die Pause durcharbeiten: Ein Wunsch, der eher selten bei Schülern zu hören ist. Anders sah es jedoch beim Schreib-Workshop am Wolfgang-Borchert-Gymnasium aus. Der Autor Carsten Brandau besuchte die Schule Ende Dezember, um gemeinsam mit den Schülern der Mittelstufe „spielerisch und ohne Angst vor schlechten Noten die Sprache zu erkunden und sich selbst als Autor zu erproben“, erläuterte Schulleiter Veit Poeschel das Konzept hinter dem Besuch.

Dabei konnte sich der Autor bereits am ersten Tag des Workshops über die positiven Reaktionen der 14-Jährigen freuen, die zum Teil keine Unterbrechung des Arbeitens in Kauf nehmen wollten. „Die Sprache ist etwas elementar Wichtiges für jeden Menschen“, ergänzte der Schulleiter. Sie sei zugleich etwas höchst Soziales und etwas sehr Persönliches, betonte der Lehrer.

Mit dem Projekt wolle man „die Lust an der eigenen Sprache bei den Schülern wecken“, sagte Poeschel. Schließlich entspreche die Gestaltung des Deutschunterrichts nicht immer den Neigungen der Schüler, fügte er hinzu: „Stücke längst verstorbener Autoren lesen, komplizierte Texte entschlüsseln, Gedichtanalysen verfassen – den Alltag der Schüler im Fach Deutsch bestimmen mehr die Vorgaben des Lehrplans“. Daher habe sich das Gymnasium der Baumschulgemeinde dazu entschieden, den Unterricht im kreativen Schreiben mit dem renommierten Schriftsteller zu organisieren. „Mit Herrn Brandau haben wir einen Profi-Schriftsteller als Coach für die Mittelstufenschüler engagiert – und das zum ersten Mal“, sagte Poeschel.

Ein echter Preisträger

Der Hamburger Autor habe erst im vergangenen Jahr den Berliner Kindertheaterpreis erhalten, berichtete der Schulleiter. Darüber hinaus sei er hier auch als Initiator der Stadtteilperformance „Altona macht auf“ bekannt, ergänzte er. Während der letzten Schulwochen im Dezember hatten die Schüler der siebten und achten Klasse die Möglichkeit, sich von dem renommierten Hörspiel- und Theaterautor einen Schultag lang in kreativem Schreiben unterrichten zu lassen, erläuterte Poeschel den Ablauf des Workshops. So konnten sich die fünf Klassen der entsprechenden Jahrgänge gemeinsam mit dem Profi der eigenen Sprache nähern und eigene Werke verfassen, ergänzte der Schulleiter.

Dabei konnte sich der Hamburger Schriftsteller Brandau, der selbst ein Kind im Mittelstufenalter hat, über sichtliche Begeisterung bei seinen „Lehrlingen“ freuen. „Er hat uns gesagt, wir sollen auf unsere innere Stimme hören“, berichtete eine Schülerin nach dem ersten Arbeitstag im kreativen Schreiben.

Dabei sei der Besuch des Schriftstellers nicht die einzige Maßnahme am Gymnasium, um auf einem anderen Wege an die deutsche Sprache heranzuführen, sagte Poeschel. „Schon in den vergangenen Jahren haben wir regelmäßig Autorenlesungen hier an der Schule durchgeführt“, erläuterte er. Dabei habe vor allem die Halstenbeker Bürgerstiftung Bruno Helms eine wichtige Rolle gespielt, fügte der Schulleiter hinzu: „Dank des Sponsorings durch die Stiftung konnten wir den Besuch und die Lesungen realisieren“. Die gute Nachricht für alle begeisterten Schüler: Das Projekt wird auch in diesem Jahr fortgeführt. „Ein weiteres Schreibtraining ist im März im Rahmen der Projektwoche geplant“, stellte Poeschel in Aussicht.

von Fabian Marciniak

erstellt am 03.Jan.2017 | 17:00 Uhr