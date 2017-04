Kreise Pinneberg und Bad Segeberg : Schlechtes Wetter: Einige Osterfeuer abgesagt

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Kreis Pinneberg | Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen wurde das Osterfeuer in Hetlingen für heute abgesagt. Ob die Osterfeuer am Hamburger Elbstrand stattfinden werden, soll um 20 Uhr entschieden werden.

Eine abgespeckte Variante wird es in Appen-Etz geben. Der Etzer Bund hat bereits alles für das Familienfest an der Ecke Rissener Weg / Schulheide vorbereitet. „Die Würstchenbude ist da, wir werden auch auf jeden Fall ein kleines Feuer für Stockbrot anzünden“, sagt Dieter Winzer, Vorsitzender des Bundes. In Ellerau wird die Veranstaltung in diesem Jahr nicht auf der Wiese stattfinden, sondern es wird in der Feuerwache, Brombeerweg 112, gefeiert - allerdings ohne Feuer. Auch in Ellerhoop haben der Ortsbauernverband und der CDU Ortsverband sich für einen Wechsel der Location entschieden. Statt an der Waldbühne wird sich im MFZ, Hurst-Green-Platz 1, getroffen. Ein Feuer wird es dort nicht geben, aber Getränke, Gegrilltes und Süßigkeiten für die Kinder.

Der schnelle Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Bullenkuhlen hatte am Samstagmittag zunächst einen größeren Brand verhindert. Durch den Funkenflug eines kleinen Osterfeuers war gegen 13.30 Uhr ein Schuppen an der Hauptstraße in Brand geraten, berichtete Bullenkuhlens Wehrführer Ulf Glismann. Der Anwohner habe daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Die Wehr habe den Brand aber noch in der Entstehung löschen können, so Glismann. „So konnten wir die Schäden minimieren.“ Der starke Wind habe die Löscharbeiten allerdings erschwert.

Diese Feuer finden wie geplant statt: Appen, Bokel, Borstel-Hohenraden, Halstenbek, Hasloh, Heist, Hörnerkirchen, Klein-Nordende, Klein-Offenseth, Kummerfeld, Sparrieshoop, Moorrege, Pinneberg, Pinneberg-Waldenau, Prisdorf, Rellingen, Schenefeld, Tangstedt, Tornesch, Wedel.

