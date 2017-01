Start ins Jazz-Jahr 2017 : Schlacht mit zwei Saxophonen

vergrößern 1 von 4 Foto: Krohn 1 von 4





Pinneberg | Das neue Jahr hat begonnen – und die Veranstaltungsreihe „Jazz im Foyer“ wird fortgesetzt. Längst haben sich die Konzerte des Fördervereins SummerJazz, die dieser zusätzlich zum Festival im Sommer auf die Beine stellt, etabliert. Auch zur Auftaktveranstaltung 2017 am vergangenen Freitagabend war der Sitzungssaal des Pinneberger Rathauses fast ausverkauft. „Wir hatten eigentlich mit dem Foyer geplant, mussten aber wegen der großen Kartennachfrage in den Saal umziehen“, freute sich Vereinsvize Herbert Hoffmann über das Besucherinteresse.

Angekündigt war das „Hanse Swing Project“, eine Combo von Jazzmusikern aus Norddeutschland. Wer die Namen der Akteure auf dem Programmblatt las, entdeckte dabei den einen oder anderen „alten“ Bekannten aus vergangenen SummerJazz-Tagen: Sängerin Kathrin Hinneburg etwa – und vor allem Olaf Barkow, Tenorsaxophonist und Chef der fünfköpfigen Truppe. Da das Thema des Abends „The Two Tenors“ lautete, hatte Barkow Verstärkung nach Pinneberg geordert: Ralf Böcker, ebenfalls Tenorsaxophonist und dem Kreisstädter Publikum bestens bekannt durch seine Auftritte mit anderen Jazzmusikern. Pianist Andreas Hinrichs, Kontrabassist Moritz Zopf und Schlagzeuger Wolf Grezesch komplettierten das Sextett.

Gleich bei den ersten Stücken, die noch ohne Hinneburg und Böcker intoniert wurden, merkten die Zuhörer: Da sind Könner am Werk. In virtuoser Manier zauberte Hinrichs Akkorde und Soli aus dem Flügel, Zopf ließ den Basslinien im wahrsten Wortsinn freien Lauf, und Grezesch gab dazu einen präzisen Takt an. Hinneburg zeigte einmal mehr, dass sie zu den besten Jazzsängerinnen der Republik gehört. Zu den musikalischen Höhepunkten gehörten zweifelsohne die Saxophon-„Battles“ zwischen Barkow und Böcker. Was die beiden Ausnahmemusiker spiel- und tontechnisch aus ihren Blasinstrumenten herausholten, war schon klasse. Der Funke sprang sogleich auf die Zuhörer über, die mitunter noch während der „Battles“ frenetisch applaudierten.

Die Termine für die nächsten beiden Veranstaltungen von „Jazz im Foyer“ stehen bereits fest: Am Freitag, 17. Februar, wird die Hamburger Gruppe „SPITZ“ im Ratssaal ab 20 Uhr Pop, Soul und Jazz spielen. Jessy Martens, Deutschlands Rock- und Blueslady Nr. 1, steht am Freitag, 24. März, ab 20 Uhr mit Dirk Czuya und Christian Kolf auf der Ratsbühne. Karten für beide Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf über www.summerjazz.de und an der Abendkasse.

von Thomas Krohn

erstellt am 23.Jan.2017 | 12:00 Uhr