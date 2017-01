Mit Kommentar aus der Redaktion : Schimmelpilz: Vier Millionen Seiten Akten bei der Kreisverwaltung befallen

1 von 1 1 von 1

Pinneberg | Noch im ersten Quartal dieses Jahres werden Mitarbeiter eines Entsorgungs-Unternehmens bei der Kreisverwaltung anrücken. Zu einem für sie eher normalen, für die Verwaltung aber absolut ungewöhnlichen Einsatz. Ihr Auftrag: Sie müssen die gigantische Menge von knapp vier Millionen Seiten Papier vernichten. Diese Seiten gehören der Kreisverwaltung. Es sind Bauakten. Das Problem: Sie sind von Schimmel befallen. Und dieser Schimmelpilz ist alles andere als ungefährlich. Aspergillus niger (Schwarzer Gießkannenschimmel) heißt er. Er kann unter anderem Allergien, Bauchfellentzündungen sowie Herz- und Lungenkrankheiten verursachen. Deshalb hat Landrat Oliver Stolz die Akten Mittwoch zur Vernichtung freigegeben.

Aspergillus niger wird aufgrund seiner dunklen Sporen auch Schwarzschimmel genannt. Aspergillus niger ist ein weit verbreiteter Lebensmittelverderber und Materialzerstörer. Er kommt weltweit im Erdboden vor. Dieser Schimmelpilz kann Papier und Packstoffe ebenso wie Leder und Farben zerstören. Am Besten wächst er bei Temperaturen zwischen 35 und 37 Grad.

Eigentlich müsste die Pinneberger Kreisverwaltung diese Akten gar nicht mehr haben. Sie stammen, wie der zuständige Fachbereichsleiter Andreas Köhler erläuterte, ausnahmslos aus den 1970er-Jahren oder sind noch älter. „Derartige alte Akten hätten schon längst vernichtet werden dürfen“, so Andreas Köhler. Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement empfehle eine Aufbewahrungszeit von maximal 30 Jahren. Doch Bürger und Verwaltungsmitarbeiter hätten hin und wieder auch in diese alten Papiere Einblick genommen.

Deshalb und weil der Platz vorhanden war, hatte sich der Kreis nicht einmal beim Umzug der Verwaltung von Pinneberg nach Elmshorn im Jahr 2011 von den Akten getrennt. Sie lagerten einst im Pinneberger Atombunker der Kreisverwaltung. Seit 2011 werden sie im Keller des Straßenverkehrsamts gelagert. Und das sind wahre Aktenberge: 35.000 Stück in 142 Schränken. Zusammen haben sie fast vier Millionen Seiten. Die aufwändige Reinigung der Papiere hätte den Kreis einen hohen sechsstelligen Betrag gekostet und bis zu zwei Jahre gedauert. Deshalb entschied sich die Verwaltungsspitze nun, die Akten zu entsorgen. Dafür wird nur ein fünfstelliger Betrag benötigt.

Dabei ist es nur ein kleiner Pilz. Genauer gesagt der Schimmelpilz Aspergillus niger. Doch der hat für einigen Wirbel gesorgt. Begonnen hatte alles mit Staub, der auf zahlreichen Akten lag. Nun ist Staub auf alten Akten nichts Ungewöhnliches. Doch dieser Staub kam einigen Mitarbeitern verdächtig vor. Zu Recht, wie sie sich schnell herausstellte. Und dieser Schimmelpilz ist alles andere als ungefährlich. Deshalb wurden die Räume, in denen die Akten lagerten, schnell gesichert. Zum Schutz der Mitarbeiter.

Der Ursprung dieser Geschichte liegt allerdings ein paar Jahre zurück. Seit 1976 wird das, was in der Kreisverwaltung bis dahin in Akten abgelegt wurde, auf Mikrofilm gebannt. Seit 2003 wird alles digitalisiert. Die alten Akten hätten eigentlich schon längst vernichtet werden dürfen. Von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagemen (KGST) wird empfohlen, sie 30 Jahre lang aufzubewahren. Danach können sie entsorgt werden.

Doch hin wieder wurden auch die alten Akten noch von Verwaltungsmitarbeitern oder Bürgern benötigt. Etwa vier Mal die Woche, schätzt Andreas Köhler, der zuständige Fachbereichsleiter der Kreisverwaltung. Zudem war Lagerplatz vorhanden. Deshalb behielt der Kreis die Akten.

Aktenlagerung im Atomschutzbunker

Gelagert wurden sie viele Jahre lang im Atomschutzbunker der Kreisverwaltung. Der war, lange nach dem Ende des zweiten Weltkriegs, 1977 mit dem Bau des Verwaltungshochhauses in Pinneberg errichtet worden. Der Bunker hätte im Krisenfall den Führungsstab des Katastrophenschutzes beherbergen sollen, der sich von dort um den Schutz der Bevölkerung hätte kümmern sollen.

Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks in den 90er Jahren wähnte die Kreisverwaltung den Kalten Krieg für beendet. Und verfrachtete die alten Akten in den Atombunker. Dort blieben sie viele Jahre liegen. Als die Verwaltung 2011 nach Elmshorn zog, mussten auch die Akten umziehen. Die blieben allerdings in Pinneberg. Sie kamen in den Keller des Straßenverkehrsamts. Bereits bei diesem Umzug wurden zahlreiche alte Akten entsorgt. Dennoch blieben tausende Bauakten, die seitdem im Keller des Straßenverkehrsamt untergebracht sind: und zwar rund 35000. Sie hängen auf einer Länge von 810 Metern in 142 Schränken.

Anfang des vergangenen Jahres wurde der verdächtige Staub entdeckt. Die Fachleute aus dem Gesundheitsamt waren der Ansicht, es könne sich um Schimmel handeln. Der Aktenkeller des Straßenverkehrsamts wurde gesperrt.

Andreas Köhler ließ ein Gutachten erstellen. Das erschreckende Ergebnis: Von 19 Proben wurde bei 17 tatsächlich Schimmelbefall festgestellt: Aspergillus niger. „Mit dem Pilz ist nicht zu spaßen“, so Köhler. In der Tat: Aspergillus niger ist ein übler Bursche. Er kann für allergische Reaktionen sorgen, Infektionen des äußeren Gehörgangs sowie Lungen- und Herzkrankheiten verursachen. „Das Ergebnis des Gutachtens hat bestätigt, dass es richtig war, den Keller zu schließen“, sagt Köhler.

Das Merkwürdige an dem Untersuchungsergebnis: Bei den beiden Proben, die schimmelfrei waren, handelte es sich um Akten des Straßenverkehrsamts. Die Bauakten waren allesamt befallen. Köhler gab sicherheitshalber eine zweite Expertise in Auftrag. Das ernüchternde Ergebnis: „Die Wahrscheinlichkeit, dass alle Bauakten betroffen sind, lag bei 99,9 Prozent.“

Nur, wie konnte das passieren? Und weshalb waren nur die Bauakten betroffen? Feucht war und ist es weder in dem Atombunker noch im Keller des Straßenverkehrsamts. Dort schon gar nicht. Und das ist möglicherweise des Rätsels Lösung: Aspergillus niger ist ein Schimmelpilz, der Trockenheit und Wärme liebt.

Vermutlich, so Köhler, sei der Pilz im Atombunker mit den Bauakten in Berührung gekommen und dann im trockenen und wegen der Heizungsanlage warmen Verkehrsamts-Keller im wahrsten Sinne des Wortes aufgeblüht. Das würde auch erklären, weshalb die Akten des Verkehrsamts nicht betroffen sind. Denn die lagerten nicht zuvor im Kreishaus-Bunker.

Für die Akten gilt: Anfassen verboten

Das Gute: „Der Pilz fliegt nicht durch die Luft“, so Köhler. Das verringerte die Gesundheitsgefahr. Zudem sorgte diese Tatsache dafür, dass die Akten des Straßenverkehrsamts nicht betroffen sind. Mittlerweile sind die Keller auch nicht mehr hermetisch abgeriegelt. Man darf die befallenen Akten lediglich nicht anfassen. Die Frage: Was tun, reinigen oder entsorgen? Die Pilze mit Röntgenstrahlen zu vernichten und die Deckblätter der Akten abzusagen, hätte mindestens einen hohen fünfstelligen Betrag gekostet. „Es war aber nicht gesagt, dass dann alle Gifte vernichtet worden wären“, erläutert Köhler.

Um das sicherzustellen, hätte nach dem Abtöten der Pilze mittels Röntgenstrahlen jede der fast vier Millionen Seiten abgesaugt werden müssen. „Das hätte bis zu zwei Jahre dauern können“, so Köhler. Entsprechend hoch wären die Kosten gewesen: ein hoher sechsstelliger Betrag. Die Vernichtung der Akten kostet den Kreis dagegen nur einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

„Wir mussten abwägen“, berichtet Köhler. Die Entscheidung fiel aufgrund der Kosten und weil die Aufbewahrungspflicht schon lange abgelaufen ist, letztlich zugunsten der Aktenvernichtung. Mittwoch gab der Landrat Grünes Licht für die Entsorgung. „Das ist eine gute Entscheidung“, findet Köhler. Möglicherweise ist sie nur ein wenig vorgezogen worden. Denn das Straßenverkehrsamt zieht im kommenden Jahr in ein neues Gebäude neben der Kreisverwaltung in Elmshorn. Dann hätten die alten Akten möglicherweise mangels Lagerkapazität sowieso vernichtet werden müssen.

Für Bauherren bedeutet die geplante Vernichtung, dass sie künftig keinen Zugriff mehr auf die Altakten haben. Das gilt allerdings wegen des Schimmelbefalls bereits seit einigen Monaten. Aus Sicht von Köhler ist das nicht allzu problematisch: „Vielfach haben die Kommunen die Unterlagen noch. Außerdem wurden die meisten Baugenehmigungen auf der Grundlage von Bebauungsplänen erteilt.“

Kommentar : Problem wird bestens gelöst

Das kennt wohl jeder: Man benötigt Dinge eigentlich nicht mehr, wirft sie aber dennoch nicht weg. Aus Bequemlichkeit, weil man ja den Platz zum Lagern hat oder weil man die Dinge vielleicht irgendwann noch mal gebrauchen kann. Was natürlich in der Regel kaum vorkommt. Insofern kann man die 650-köpfige Kreisverwaltung prima mit einem Privathaushalt vergleichen. Zudem war das lange Aufbewahren der Akten auch ein Stück Bürgerfreundlichkeit. Dass die Verwaltung nun die Reißleine gezogen und die Vernichtung der Schimmelakten angeordnet hat, ist absolut richtig. Die Reinigung wäre angesichts der hohen Kosten nicht zu verantworten gewesen. Das Schimmelproblem, für das die Kreisverwaltung nichts kann, ist sehr ärgerlich. Es wird aber bestens gelöst. (Bernd Amsberg)

von Bernd Amsberg

erstellt am 09.Jan.2017 | 10:00 Uhr