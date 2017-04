Region Pinneberg in Kürze : +++ Schenefeld investiert in Spielplätze +++ Neuer Ärger um den Kraftwerksdreck +++ Heede prüft Jahresabschluss +++

vergrößern 1 von 1 Foto: (Symbolfoto) Oliver Berg dpa 1 von 1

Schenefeld Schenefeld macht seine Spielplätze fit für den Frühling. Kürzlich hat Ordnungsamtsleiter Axel Hedergott mit Vertretern des Sozialausschusses einige der Spielflächen besichtigt und eine Mängelliste erstellt. Nun sollen einige Flächen mit neuen Geräten aufgerüstet werden. Die größte Investition steht aber auf dem Spielplatz an der Gorch-Fock-Schule an. Ein Multifunktionsspielgerät, das zwischen 18.000 und 22.000 Euro kostet, soll angeschafft werden.

Wedel Kerstin Lueckow, Sprecherin der Bürgerinitiative (BI) „Stopp! Kein Megakraftwerk in Wedel“, ist sauer. Gestern sollten die Bergerhoff Gläser, die die Partikel aus dem alten Meiler aus der Luft auffangen sollen, aufgestellt werden, doch der Termin ist geplatzt. „Ich ärgere mich vor allem über mich selbst“, schimpft sie, „denn ich habe Vertrauen geschenkt“ – das jetzt bitter enttäuscht wurde. Bisher wurden die Schadstoffe mithilfe schräger Expositionsflächen aufgefangen, die beispielsweise bei Regen keine Ergebnisse liefern. Auch die fehlende Quantifizierbarkeit der Messmethode hatte der Gutachter der BI, Christian Tebert, kritisiert. Gemeinsam einigten sich die streitenden Parteien Vattenfall, die Aufsichtsbehörde LLUR und die BI, die Staubniederschläge zukünftige mit der Bergerhoff-Methode zu messen. Die vier Standorte der Gläser wurden vorige Woche während eines Ortstermins bestimmt. „Heute sollten sie aufgestellt werden“, so Lueckow gestern. Doch Vattenfall verschob die Aktion auf die kommende Woche. Zu spät für die BI-Sprecherin denn wieder in der Woche drauf soll der Block zwei, der vornehmlich für den Auswurf verantwortlich ist, abgestellt werden. Eine dreimonatige Revision steht an. Luechow: „Wir brauchen keine Messergebnisse für einen Block, der nicht an ist“. Sie will sich jetzt an Kiel wenden.

Heede Mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 wird sich am Dienstag, 25. April, der Finanzausschuss Heede während seiner nächsten Sitzung beschäftigen. Auf der Tagesordnung stehen außerdem eine Einwohnerfragestunde sowie die Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden. Nicht-öffentlich beraten wird über die Leistung einer Sonderumlage an den Wegeunterhaltungsverband Pinneberg.

Quickborn Die Quickborner Polizei sucht den Besitzer eines 28-Zoll-Damenfahrrads. Der schwarz- und lilafarbene Drahtesel wurde im Rahmen einer Ermittlung im Bereich Feldbehnstraße sichergestellt und wurde möglicherweise gestohlen.

Uetersen Bauarbeiter und Verantwortliche stehen in den Startlöchern: In der kommenden Woche beginnt der Neubau der Straße Am Moor in Tornesch. Mehr als eine Million Euro investieren Stadt und Abwasserbetrieb in die Maßnahme, die Ende des Jahres abgeschlossen sein soll. Bis dahin ist die Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Elmshorn Der Brandrauch nebelte fast die ganze Straße Osterfeld ein. In der Nacht zu Mittwoch brannte an einem dreistöckigen Mehrfamilienhaus am Kreuzungsbereich Osterfeld/Vormstegen ein hölzerner Anbau, in dem Mülltonnen untergestellt waren. Die um 3.12 Uhr alarmierte Feuerwehr rückte mit zwei Löschfahrzeugen und etwa 20 Kräften aus. Sie hatten das Feuer schnell gelöscht. Über ein Verbindungsrohr war Rauch in das Treppenhaus und einen kleinen Nebenraum gedrungen. Um dem zu begegnen, setzte die Wehr einen Drucklüfter ein. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde.

Hamburg Das Hamburger Museum für Völkerkunde ist eines der bekanntesten und bestbesuchten seiner Art in Deutschland. Und doch erscheint selbst den Verantwortlichen das Konzept in Teilen als museumsreif. Eine neue Chefin soll das ändern. Sie werde „dieses großartige Museum neu denken, positionieren und renovieren“, sagte Barbara Plankensteiner am Mittwoch bei ihrer offiziellen Vorstellung als wissenschaftliche Leiterin und Direktorin. Von Kultursenator Carsten Brosda (SPD) gab's Vorschusslorbeeren. Er sei sicher, das Museum werde einen „spannenden Neubeginn“ erleben.

Schleswig-Holstein Für die eingestellte Elbfähre zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel gibt es neue Hoffnung. Die Gründung einer neuen Projektgesellschaft als künftiger Betreiber der Fährverbindung sei ein erster Schritt, sagte Niedersachsens Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Daniela Behrens, am Mittwoch. „Ich gehe davon aus, dass die Wiederaufnahme des Fährbetriebs in diesem Monat passiert und sie sich dann mit neuem Betriebskonzept stabil entwickelt.“