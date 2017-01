S-Bahn GmbH verschont Halstenbek

1 von 1 Foto: pt 1 von 1

Mehr als 100 besorgte Halstenbeker füllten im Januar 2014 die Halstenbeker Mensa der Schule an der Bek, als die geballte Kompetenz in Person von Jan Schröder, Technischer Geschäftsführer der S-Bahn Hamburg, die Pläne für eine Abstell- und Reinigungsanlage vorstellte. Ort: das seit 50 Jahren brach liegende Gelände des ehemaligen Halstenbeker Güterbahnhofs. Wie ein Damoklesschwert schwebte dieses von Kritikern gewagte, millionenschwere Projekt mitten in einem Wohngebiet – Start 2016 – über der Gemeinde. Doch das Thema ist vom Tisch. Egbert Meyer-Lovis, Bahnsprecher für Hamburg und Schleswig-Holstein, betont, dass die Realisierung durch die S-Bahn Hamburg GmbH an dieser Stelle vom Tisch sei.

Zur Erinnerung: Schröder versicherte vor drei Jahren, dass „seit 2008 intensiv nach Alternativflächen gesucht“ worden sei. Fündig geworden seien die Verantwortlichen an vier Stellen: auf der Fläche des Ortsgüterbahnhofs Eidelstedt sowie der dort angrenzenden Fläche am Kronsaalsweg und auf der Fläche des AKN-Güterbahnhofs Stellingen – und eben in Halstenbek.

Acht nebeneinander liegende Gleise, auf denen maximal 26 S-Bahn-Züge hätten geparkt werden können, sollten in Halstenbek gebaut werden. Möglicher Lärm- und Lichtsmog sorgte bei den Bürgern für Bauchschmerzen. Denn die ersten Züge wären spätabends in die Abstell- und Reinigungssanlage gekommen, die letzten zwischen Mitternacht und 1 Uhr. Ab 4 Uhr wären die gereinigten Züge wieder auf Tour gegangen.

Halstenbek bleibt „verschont“, weil die S-Bahn Hamburg am Kronsaalsweg in Stellingen ein neues Instandhaltungswerk baut. Kosten: 35 Millionen Euro. Die Werkshalle soll 150 Meter lang und 35 Meter breit sein. Baubeginn sei im Sommer, die Fertigstellung Ende 2018.

Die Einrichtung am Standort Elbgaustraße wird laut Meyer-Lovis aufgegeben. Was aus der Bahn eigenen Fläche des Güterbahnhofs wird, bleibt ungewiss. Gegenüber unserer Zeitung sagte der Bahn-Sprecher gestern: „Neue Pläne für die Fläche sind mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Die Fläche bleibt im Besitz der DB AG.“

Halstenbeks Ratsherr Christoph Bittner (SPD) dürfte aufatmen. Vor drei Jahren kommentierte der Politiker die Pläne mit folgenden Worten: „Ich kritisiere deutlich, dass das Ergebnis der Prüfungen von alternativen Standorten für Bahnabstellanlagen im Bereich des gesamten HVV-Netzes nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.“ Mit Recht glaube kein Bürger an die Alternativlosigkeit der Anlage mitten in einem Wohngebiet. Gemeinde und Bahn sollten sich erneut zusammensetzen, um über einen Verkauf der Bahnflächen an die Gemeinde zu verhandeln. „Dann wäre die Bahnabstellanlage an dieser Stelle vom Tisch. Anschließend würde die Gemeinde mit den betroffenen Anwohnern über eine deutlich schonendere Nutzung der Flächen sprechen“, sagte der Fraktionschef damals.



von Dietmar Vogel

erstellt am 26.Jan.2017 | 16:00 Uhr