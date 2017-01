Festakt in Halstenbek : Roter Teppich für den Rathauschef

1 von 1 Foto: Gemeinde Halstenbek 1 von 1

Halstenbek | Welche Farbe der neue Teppich im Büro des Halstenbeker Bürgermeisters bekommt, ist ein Geheimnis. Rot für den gelben verbrauchten, der nach zehn Jahren Amtszeit von Linda Hoß-Rickmann am 30. Januar entfernt wird? Rot, so wie die politische Gesinnung des Nachfolgers Claudius von Rüden (SPD), der am 1. Februar offiziell seine Amtsgeschäfte aufnimmt? Die Gedankengänge sind wohl eher marginal. Primär steht im Vordergrund, dass am Sonntag, 29. Januar, ab 11 Uhr sowohl die Verleihung des Ehrenamtspreises 2017 als auch gegen 12 Uhr die Übergabe der Amtsgeschäfte reibungslos und in feierlichem Rahmen über die Bühne gehen.

Und dafür ist gesorgt. Die Plattform ist die 500 Gäste fassende Aula des neuen Wolfgang-Borchert-Gymnasiums am Bickbargen. Für einen pannenfreien Festakt ist generalstabsmäßig von Seiten der Verwaltung – federführend von Dagmar Klinck, unterstützt von Julia Fricke – gesorgt. Gestern stellte Noch-Bürgermeisterin Hoß-Rickmann – ihr letzter Tag im Amt ist am 29. Januar – den Ablauf vor.

„Von 11 bis 14 Uhr dauert der diesjährige Bürgerempfang“, sagte die Verwaltungschefin. Und verspricht: „Es gibt nur drei kurze Reden: Von Bürgervorsteher Helmuth Ahrens (CDU), der den Festakt mit geladenen Gästen und den Halstenbeker Bürgern leiten wird, von meinem Nachfolger von Rüden und von mir.“ Als Ehrengäste werden Landrat Oliver Stolz, Bürgermeister-Kollegen und Abordnungen aus Lübz und Hartkirchen erwartet.

Kurze Reden, die Amtsübergabe, anschließend Gespräche, Gedankenaustausch, Kurzweil. „Die Besucher haben im Foyer der Schule die Möglichkeit, sich an vielen tollen Ständen über die verschiedenen, etwa 20 Vereine, Verbände und Neues in Halstenbek zu informieren. In diesem Jahr wird es beispielsweise einen Infostand vom Rathausteam zu den Themen Kindertagesstätte Bickbargen 107 und die Sanierung der Grundschule Bickbargen geben“, verspricht Klinck.

Für Kinder und Jugendliche ist ein Rahmenprogramm vorbereitet: Am Stand der Spieliothek gibt es Spielmöglichkeiten. „Auch die Feuerwehr Halstenbek ist vor Ort. Erstmalig präsentieren sich der Musikzug Halstenbek, die Kita Regenbogen sowie die FDP-Fraktion mit einem Infostand“, verrät Klinck weitere Details.

von Dietmar Vogel

erstellt am 20.Jan.2017 | 17:00 Uhr