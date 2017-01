Überraschung beim Blaulichtcup : Quickborner triumphieren

1 von 1 Foto: Thomas Krohn 1 von 1

Tornesch | Das war eine Riesen-Überraschung: Zum ersten Mal in der 13-jährigen Geschichte des Blaulichtcups geht die Trophäe nach Quickborn. Mit einem knappen, letztlich aber nie ernsthaft gefährdeten 1:0-Sieg gegen die Mannschaft „Rett/Pol“ (Rettungsdienst und Polizei) sicherte sich das Team von Feuerwehr und Polizei aus der Eulenstadt den von den Tornescher Stadtwerken gestifteten Wanderpokal. Schütze des „goldenen Tors“ war Daniel Zass.

Dabei hatten etliche fußballkundige Zuschauer auf den Vorjahresgewinner, die Feuerwehr Seester, getippt. Im Falle eines Sieges hätten die Blauröcke aus der Marsch die Trophäe behalten können. Doch die Seesteraner Truppe landete letztlich auf dem dritten Platz, gefolgt von der Freiwilligen Feuerwehr Heist. Damit ist die „Vorherrschaft“ der Wehren aus Seester und Klein Nordende gebrochen, denn in den vergangenen sechs Jahren machten die beiden Mannschaften den Sieg stets unter sich aus.

Zehn Mannschaften kickten am Wochenende in der Sporthalle der Klaus-Groth-Schule. Organisiert hatte das Ganze wieder die Feuerwehr Tornesch. Die Turnierleitung lag einmal mehr in den bewährten Händen von Birgit und Jochen Bruchhaus. Als Schiedsrichter fungierten Reiner Koppers und Bruno Thorbeck. Letztgenannter sprang für den erkrankten Michal „Buffy“ Brandt ein. Für die Tontechnik sorgte Stefan Pummer, und der Rest des Organisations-Teams kümmerte sich um die Bewirtung im Foyer sowie das „Drumherum“. In einer Pause gaben die G-Jugend des FC Union Tornesch und des TSV Holm eine Kicker-Einlage.

In der Vorrunde traten jeweils fünf Mannschaften in einer Gruppe gegeneinander an. Die Erst- und Zweitplatzierten spielten „über Kreuz“ in einer Zwischenrunde. Alle anderen Teams kämpften in einer weiteren Runde um die Plätze fünf bis zehn. Fünfter wurde der Katastrophenschutz des Kreises Pinneberg, gefolgt von der Feuerwehr Tornesch, dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) Uetersen sowie den Blauröcken aus Ellerhoop, Prisdorf und Klein Nordende. „Es waren hart umkämpfte, aber faire Spiele. So richtig durchgreifen mussten wir erfreulicherweise nicht“, freute sich Schiedsrichter Thorbeck. Einen Wermutstropfen gab es dennoch: Ein Spieler der Feuerwehr Ellerhoop war ohne Fremdeinwirkung umgeknickt und musste nach einer Erstversorgung durch das DRK Uetersen mit Verdacht auf eine Knieverletzung in das Klinikum Pinneberg gebracht werden. Bürgermeister Krügel überreichte nicht nur an alle Teams Pokale, sondern bedankte sich auch bei den Organisatoren mit Blumensträußen, Mettwürsten und Spirituosen.

von Thomas Krohn

erstellt am 23.Jan.2017 | 16:30 Uhr