Region Pinneberg in Kürze : +++ Quickborner gewinnen Blaulichtcup +++ Andrang bei Wedeler Jugendfeuerwehr +++ Großer Neujahrsempfang des EMTV +++

Pinneberg Das „Hanse Swing Project“, eine Combo von Jazzmusikern aus Norddeutschland um Kathrin Hinneburg, eröffnete die Veranstaltungsreihe „Jazz im Foyer“ in Pinneberg.

Uetersen Siegfried Stockfleth hat nach 48 Jahren als Vorsitzender des Uetersener Sportangelvereins „Posenkieker“ sein Amt in jüngere Hände gelegt. Nachfolger wurde Michael Mitsching, bislang Zweiter Vorsitzender des Vereins.

Wedel Die Wedeler Jugendfeuerwehr hat keine Nachwuchssorgen. Weil das Team der Jungretter so beliebt ist, gibt es inzwischen sogar eine Warteliste. Am Sonnabend wurde gewählt.

Elmshorn Der Elmshorner MTV hat während seines Neujahrsempfangs im Turnerheim langjährige Mitglieder geehrt. Vereinsboss Stefan Heesch wagte einen Blick in die Zukunft.

Bokholt-Hanredder Die Bandschnalle für 70 Jahre Mitgliedschaft in der Bokholter Feuerwehr konnte Wehrführer Jörn Witt am Freitag dem 93-jährigen Löschmeister Ernst Kölling überreichen.

Quickborn Beim Blaulichtcup in Tornesch hat ein Team der Quickborner Feuerwehr und Polizei erstmals den Pokal gewonnen. Das aus dem Radio bekannte Komiker-Duo Baumann und Clausen ist am Freitag in Quickborn in dem vollbesetzten Artur-Grenz-Saal vor etwa 350 Besuchern aufgetreten.

Schenefeld Die Vorsitzende des Schenefelder Tennisclubs, Aenne von Wurmb, hat den etwa 60 Besuchern des Neujahrsempfangs gestern anstehende Projekte angekündigt.

Rellingen 500 Jahre Reformation: Auch die Rellinger Kirchengemeinde erinnert an das denkwürdige Ereignis. Am 4. März wird der Stummfilm „Luther“ von 1928 mit Orgelbegleitung gezeigt.

Hamburg Bei ausverkauften Doppelkonzerten der Einstürzenden Neubauten in der Elbphilharmonie ist es dort erstmals richtig rockig und laut geworden.

Schleswig-Holstein Die Urlaubsorte im Norden sollen schöner werden: Das ist das Ziel einer großangelegten Aktion des Tourismusverbands Schleswig-Holstein (TVSH) in diesem Jahr.