Mit dem Hofladen gegen die Krise : Preistief trifft Milchbauern im Kreis Pinneberg weniger stark als im übrigen Land

1 von 1 Foto: Tobias Thieme 1 von 1

Hemdingen | Die Milchbauern haben ein schweres Jahr hinter sich. 2016 sank der Milchpreis auf ein historisches Tief. Zeitweilig bekamen sie nur 19 Cent pro Kilo für ihr Produkt. Zahlreiche Betriebe in Schleswig-Holstein mussten aufgeben. Auch im Kreis Pinneberg forderte die Preiskrise Opfer. Doch die Bauern in der Region hat es weniger hart getroffen als ihre Kollegen im Rest des Landes. Das sagte Peer Jensen-Nissen, Geschäftsführer des Kreisbauernverbands Pinneberg.

In Schleswig-Holstein haben laut dem Statistikamt Nord 2016 insgesamt 12.700 Betriebe eine Fläche von gut 988.900 Hektar bewirtschaftet. Damit sank die Zahl der Höfe seit 2013 um fünf Prozent. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche blieb konstant. So stieg die durchschnittliche Betriebsgröße von gut 74 auf knapp 78 Hektar. Die Zahl der Milchkuhhalter sank auf knapp 4200 (minus zehn Prozent). Die Zahl der Milchkühe hingegen stieg auf knapp 395.700. Das waren drei Prozent mehr als 2013. Im Kreis Pinneberg sank die Zahl der Milchviehhöfe laut Bauernverband von 2010 bis 2016 von 210 auf 170. Bürde für alle Bauern: Im Schnitt war gut die Hälfte ihrer Flächen gepachtet. Die Preise stiegen seit 2013 deutlich. So mussten im Schnitt für einen Hektar Acker 506 Euro (20 Prozent mehr) und für einen Hektar Dauergrünland 298 Euro (17 Prozent mehr) gezahlt werden.

Mittwochmittag in Hemdingen: Cornelia Mohr bedient Kunden in ihrem Hofladen, serviert Kaffee und Kuchen. Die Wände sind hellem Holz vertäfelt. In den Regalen stapeln sich Kohl, Kartoffeln, Lauch und Zwiebeln. Es gibt Milch und Joghurt, Eier und Fleisch. Ein Schild verspricht „Nord & Gut“, ein anderes „biologisch, konventionell, regional“. Fleisch kommt vom eigenen Hof, das übrige Sortiment stammt von Kollegen, nach Möglichkeit aus der Region. Bei Cornelia Mohr laufen die Fäden zusammen. Mit ihrem Mann Norbert hat sie sich vor drei Jahren entschieden, ihrem Familienbetrieb ein zweites Standbein zu geben. Norbert Mohr ist nach wie vor für das Milchvieh verantwortlich.

Die Mohrs sind ein Beispiel dafür, wie sich Bauern für Krisenzeiten rüsten können. Ihr 100-Quadratmeter-Laden steuerte im vergangenen Jahr etwa ein Viertel des Gesamtgewinns bei. „Schwere Zeiten kommen immer wieder. Deswegen müssen Landwirte versuchen, sich breiter aufzustellen“, sagt Jensen-Nissen.

Die Chancen im Kreis Pinneberg scheinen gut zu sein. Hofläden, Pferdepensionen, Ferien auf dem Bauernhof, Milchautomaten, Käsereien, Freizeitveranstaltungen, Cafes, regenerative Energie und Vertragsnaturschutz: Die Nachfrage nach solchen Angeboten ist im Hamburger Speckgürtel besonders groß. „Als Bauern im Kreis Pinneberg haben wir sicher mehr Möglichkeiten als Kollegen in Nordfriesland“, sagt Jensen-Nissen. Manch einer verpachte oder verkaufe sogar Betriebsgebäude als Lagerhallen an Unternehmen aus der Metropolregion. Die Mohrs setzen inzwischen auf Stammkundschaft. „Kunden aus Hamburg oder Neumünster kommen nicht nur zufällig. Sie kommen gezielt, durch Mundpropaganda“, sagt Cornelia Mohr.

Bauern holen Kosten wieder rein

Die Situation auf dem Milchmarkt hat sich zu Jahresbeginn entspannt. Etwa 32 Cent pro Kilo gibt es derzeit. Das ist laut Verbandsfunktionär Jensen-Nissen die Marke, ab der die Bauern in Norddeutschland kostendeckend produzieren können. „Allerdings müssen wir Milchbauern jetzt erstmal abbezahlen, was sich an Schulden angehäuft hat“, sagt Norbert Mohr. Sechsstellige Beträge seien nichts Ungewöhnliches.

Und trotz der vergleichsweise entspannten Lage in der Region mussten 2016 Milchviehbetriebe aufgeben. „Wir haben grob überschlagen. Drei Kollegen haben aus Altersgründen aufgehört. Weitere drei sind aus der Milchviehwirtschaft ausgestiegen, bleiben aber in der Landwirtschaft. Und vier Kollegen haben krisenbedingt komplett aufgegeben“, sagt Jensen-Nissen. Etwas Positives kann er dennoch feststellen: „Die Kollegen haben ihre Entscheidung noch selbst getroffen. Besonders bitter wird es, wenn andere, wie etwa die Banken, das für einen tun.“ Und auch der von Krisen nur teilweise beeinflusste Strukturwandel ist zu spüren. Laut Jensen-Nissen ist die Zahl der Milchviehbetriebe in der Region von 210 im Jahr 2010 auf 170 heute zurückgegangen.

Christof Kirst, Vorsitzender des Milchausschusses im Kreis Pinneberg, sieht Licht am Ende des Tunnels: „Die Milchpreise sind heute so gut wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Die Überproduktion ist zurückgegangen und die Nachfrage aus dem Ausland wie etwa aus China nimmt langsam wieder zu.“ In Schleswig-Holstein würden etwa 300 Prozent des eigenen Bedarfs produziert. „Ich gehe also davon aus, dass etwa zwei Drittel unserer Milch in den Export gehen“, erläutert Kirst den Effekt der Auslandsnachfrage. Die Mohrs planen bereits ein neues Projekt. Sie wollen in ihrem Hofladen bald auch Eier aus eigener Produktion anbieten.

von Tobias Thieme

erstellt am 27.Jan.2017 | 00:32 Uhr